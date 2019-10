Dolores Fonzi: "Presentar esta película es un acto de rebeldía"

"En este caso me parece más importante presentar una película como Claudia ya que en el tiempo de este gobierno se ha ninguneado este tipo de películas, sobre todo las óperas primas. Sebastián ya había filmado otras películas entonces pudo filmar ésta, pero las óperas primas quedaron totalmente de lado. Es un poco rebelarse ante eso también. Hacerle el aguante a una película pequeña, con pocos actores y la misma locación", reclama, de entrada, Dolores, quien cargó al hombro el film de De Caro. que pareciera necesitar mayor compromiso promocional, que una gran producción como la uruguaya, que hace poco estrenó, Así Habló el Cambista, de Federico Veiroj que protagoniza junto a Daniel Hendler o Distancia de Rescate en coproducción peruana/chilena sobre la novela de Samanta Schweblin. "Yo soy más vaga que mi personaje, pero bueno la maternidad te vuelve un poco más obsesiva, controladora y organizada. La maternidad te obliga a eso. Después yo en mi vida, para mis cosas, no soy así", acentúa esta intérprete respecto a la película que inauguró el último Bafici.

"Me ha cambiado mucho la maternidad, sí, claro. Como a todas las mujeres", responde haciendo foco en la presión social. "Te cambia la vida entera y es un mandato. Para mí está bueno lo que viene porque las nuevas generaciones van a poder decidir si ser madres o no. No como un mandato sino como un deseo real. Yo soy feliz con mis hijos claramente, pero a mi hija le voy a tratar de transmitir una baja presión con respecto a la maternidad. Obvio que la maternidad te ancla", señala devota del símbolo representativo del pañuelo verde. "Antes una mujer que decidía no tener hijos era rarísima. Cada día admiro más a las personas que no quieren tener hijos porque me parece muy contra el sistema. Muy liberador decidir y no estar obligados a...", cuestiona la mamá de Lázaro (10) y Libertad (8), fruto de su anterior relación con el mexicano Gabriel García Bernal. "En mi caso había un deseo, pero igual las generaciones como la mía no sabemos bien si la maternidad responde a un deseo real o no. Siento que todavía el mandato de la sociedad está muy arraigado y no tenemos la capacidad para darnos cuenta. Más allá de que los quise tener, los tuve con alguien que quise, creo que todavía no estamos exentos de la presión del mandato de la maternidad", expone Fonzi que se considera "bastante libre igual", pese a conceder algunas cuestiones referentes a la esfera laboral. "Hay que trabajar y eso lo decimos con mis amigas actrices. No queda otra. Hay que trabajar. Igual elijo bastante. Tuve bastante trabajo hasta ahora. Inclusive en esta gestión de emergencia política pude elegir. Hay gente que no. Estudié lo que yo quise y trabajé de lo que yo quise y es un montón, pero hay cosas que hay que hacer", remata Dolores que, en tren precisamente del trabajo, se prepara para el lanzamiento de Puerta 7, la tercera serie que Netflix produce en la Argentina junto a Pol-Ka para la plataforma de streaming. "Hago de la primera dirigente en la historia del futbol mundial que ponen como agente de seguridad de un club que va en contra de todos los barrabravas. Es fuerte", detalla la chica sobre La trama creada por Martín Zimmerman que explorará el nexo entre el fútbol, la política y el crimen organizado.