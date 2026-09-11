Dolph Lundgren presenta Grandes máquinas de la Historia

El inolvidable Ivan Drago de “Rocky IV”, que antes de convertirse en estrella de Hollywood estudió ingeniería química y pasó por el MIT, presenta y produce la nueva serie de History.
“Grandes máquinas de la Historia con Dolph Lundgren” (History’s Greatests Machines With Dolph Lundgren), es una nueva serie de ocho episodios presentada y producida ejecutivamente por propio actor que se hizo famoso como Ivan Drago, en Roky IV, y que acá también obra como director y productor de estos documentales que ofrecerá el History Chanel que recorre siglos de innovación para revelar la ingeniería, las historias y las mentes detrás de algunas de las máquinas más extraordinarias que transformaron la historia.
En Latinoamérica, la serie será estrenada el viernes 30 de octubre, a las 21.00, y en ella Lundgren se sumerge en los desafíos que llevaron a ingenieros, inventores y visionarios a llevar la tecnología hasta límites que parecían imposibles. Desde máquinas concebidas para dominar los campos de batalla hasta desarrollos que permitieron llegar a la Luna, atravesar océanos, viajar a velocidades nunca alcanzadas, explorar las profundidades del planeta o cambiar para siempre la manera en que las personas se comunican y se desplazan, cada episodio reconstruye cómo fueron creadas, qué problemas debieron resolver sus diseñadores y de qué manera terminaron modificando el curso de la historia.
Lundgren es reconocido mundialmente como uno de los grandes íconos del cine de acción y por su inolvidable interpretación de Iván Drago en “Rocky IV”, y aquí aporta una faceta menos conocida de su historia personal: antes de llegar a Hollywood se formó en ingeniería química, obtuvo un máster en esa especialidad y recibió una beca Fulbright para continuar sus estudios en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).
A través de contexto histórico, apoyado por material de archivo y recreaciones realizadas con inteligencia artificial, la producción permite además comprender cómo funcionan estas máquinas y las innovaciones de ingeniería y diseño que hicieron posible su desarrollo, con el aporte de especialistas y reconocidos colaboradores como el astrofísico Hakeem Oluseyi, el físico Paul Sutter, los historiadores Don Wildman y Martin K.A. Morgan, la profesora de Historia Natalia Mehlman Petrzela y el autor y figura de Jeopardy! Austin Rogers.
La serie amplía además la idea de “máquina” para detenerse en inventos que modificaron profundamente la vida cotidiana. Desde la imprenta de Johannes Gutenberg, que permitió multiplicar los libros y llevar las ideas a un público cada vez más amplio, hasta el Model T de Henry Ford, que hizo del automóvil un producto cada vez más accesible; la Apple II, desarrollada por Steve Wozniak y Steve Jobs, que se convirtió en punta de lanza de la revolución de las computadoras personales y ayudó a transformar una tecnología enorme e intimidante en algo accesible.
También estará la Estación Espacial Internacional, cuya construcción comenzó en 1998, requirió más de 30 misiones y una década de caminatas espaciales, y se convirtió en la estructura más grande jamás ensamblada por seres humanos en el espacio.
Con historias que atraviesan miles de años, “Grandes máquinas de la Historia con Dolph Lundgren” pone el foco no sólo en las dimensiones, la potencia o la velocidad de estas creaciones, sino en la ambición humana que las hizo posibles: la necesidad de llegar más lejos, más rápido, más profundo o de encontrar una solución allí donde parecía no existir.
Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine de acción, Dolph Lundgren había comenzado un camino muy diferente. Nacido en Estocolmo, Suecia, tras completar el servicio militar siguió los pasos de su padre y comenzó a formarse en ingeniería Estudió en Washington State University y Clemson University antes de graduarse en Ingeniería Química en el Royal Institute of Technology de Estocolmo. Más tarde obtuvo un máster en Ingeniería Química en la University of Sydney, en Australia. Su desempeño académico le valió una prestigiosa beca Fulbright para continuar sus estudios en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), una etapa de su formación a la que el propio Lundgren ha hecho referencia al hablar de su vínculo con la ingeniería.
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