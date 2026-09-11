Dolph Lundgren presenta Grandes máquinas de la Historia

La serie amplía además la idea de “máquina” para detenerse en inventos que modificaron profundamente la vida cotidiana. Desde la imprenta de Johannes Gutenberg, que permitió multiplicar los libros y llevar las ideas a un público cada vez más amplio, hasta el Model T de Henry Ford, que hizo del automóvil un producto cada vez más accesible; la Apple II, desarrollada por Steve Wozniak y Steve Jobs, que se convirtió en punta de lanza de la revolución de las computadoras personales y ayudó a transformar una tecnología enorme e intimidante en algo accesible.

También estará la Estación Espacial Internacional, cuya construcción comenzó en 1998, requirió más de 30 misiones y una década de caminatas espaciales, y se convirtió en la estructura más grande jamás ensamblada por seres humanos en el espacio.

Con historias que atraviesan miles de años, “Grandes máquinas de la Historia con Dolph Lundgren” pone el foco no sólo en las dimensiones, la potencia o la velocidad de estas creaciones, sino en la ambición humana que las hizo posibles: la necesidad de llegar más lejos, más rápido, más profundo o de encontrar una solución allí donde parecía no existir.

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine de acción, Dolph Lundgren había comenzado un camino muy diferente. Nacido en Estocolmo, Suecia, tras completar el servicio militar siguió los pasos de su padre y comenzó a formarse en ingeniería Estudió en Washington State University y Clemson University antes de graduarse en Ingeniería Química en el Royal Institute of Technology de Estocolmo. Más tarde obtuvo un máster en Ingeniería Química en la University of Sydney, en Australia. Su desempeño académico le valió una prestigiosa beca Fulbright para continuar sus estudios en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), una etapa de su formación a la que el propio Lundgren ha hecho referencia al hablar de su vínculo con la ingeniería.