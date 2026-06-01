Zaira Nara reveló cómo fue su reconciliación con Paula Chaves

La modelo y conductora aseguró que esa charla que selló reencuentro duró más de una hora y que por ese motivo, postergaron compromisos laborales para darle prioridad a esa conversación que tenían pendiente desde hacía tiempo.

Zaira Nara reconoció que parte de la dificultad para recomponer el vínculo fue la exposición pública que tuvo el conflicto y que las constantes consultas sobre el tema terminaron condicionando las declaraciones de ambas “Se había vuelto algo muy mediático” dijo.

Además, contó que Paula visitó su casa recientemente y que allí lograron mantener una conversación mucho más profunda y tranquila, lejos de las cámaras y los periodistas.

zaira

Aunque ninguna de las dos explicó públicamente los motivos del distanciamiento, durante mucho tiempo circularon versiones que vincularon el conflicto, el escándalo del “Wandagate” que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, temas de “códigos rotos” y el romance de Zaira con el polista FacundoPieres, cosas que terminaron desgastando una amistad muy cercana.

“Más allá de lo que pase en el futuro, era necesario arreglar cosas entre dos personas que se quieren mucho”, expresó la modelo dejando en claro que lo más importante hoy pasa por otro lado.