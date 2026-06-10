Duras reflexiones de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega: qué dijo

El actor cuestionó el accionar policial y judicial contra el principal sospechoso del femicidio de la adolescente. "Si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”, dijo.
Ricardo Darín alzó una voz una vez más y expuso sus pensamientos, en medio de la conmoción pública por la muerte de Agostina Vega. El actor de trayectoria internacional y peso propio en sus palabras repudió el accionar policial y judicial contra el principal sospechoso del crimen que, tal vez, pudo haber evitado su muerte.
"La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir”, comenzó Ricardo, durante una entrevista para Cara al show, por la tevé española.
"Esta chiquita, Agostina, no sólo fue secuestrada. También fue violada, asesinada y descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y estado detenido y lo dejaron libre. Si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”, continuó.
"¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé a quién se tiene que dirigir. Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia, y que en un determinado contexto hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad", puntualizó el actor.
"El caso de Agostina Vega demuestra que negar los feminicidios y la violencia de género como hace la ultraderecha y el fascismo acaba en muerte. ¿Cómo pueden negar? ¿Cómo se les ocurre?“, invitó a reflexionar Ricardo, con sus declaraciones en público, ante miles de televidentes no sólo de España, sino, también del mundo, a través de los recortes que tuvieron impactos en los distintos rincones del planeta.
"Es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aun estando a la distancia porque a mí me tocó estar aquí. Agradezco la oportunidad de poder decirlo, porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder”, consideró.
"No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón que las políticas, las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. Para ellos no existen”, cerró Darín, con firmeza en sus dichos.
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