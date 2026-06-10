Duras reflexiones de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega: qué dijo

El planteo de Darín

"El caso de Agostina Vega demuestra que negar los feminicidios y la violencia de género como hace la ultraderecha y el fascismo acaba en muerte. ¿Cómo pueden negar? ¿Cómo se les ocurre?“, invitó a reflexionar Ricardo, con sus declaraciones en público, ante miles de televidentes no sólo de España, sino, también del mundo, a través de los recortes que tuvieron impactos en los distintos rincones del planeta.

"Es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aun estando a la distancia porque a mí me tocó estar aquí. Agradezco la oportunidad de poder decirlo, porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder”, consideró.

"No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón que las políticas, las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. Para ellos no existen”, cerró Darín, con firmeza en sus dichos.