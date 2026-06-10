Se casó en secreto Sofía Jujuy Giménez: Cómo y dónde selló su historia de amor con un salteño

La modelo protagonizó una unión simbólica con su novio de meses, en un recinto religioso. "En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido".
Sofía Jujuy Giménez se considera una mujer casa. Con Gustavo Qüerio Hormaechea, a quien conoció en los últimos meses del 2025, compartieron una suerte de unión simbólica, en una iglesia salteña. Y ahora se siente una mujer comprometida. "Nos miramos y nos dijimos que queremos estar con el otro para el resto de nuestras vidas".
"Me casé en secreto. Fue algo íntimo, no le conté nada a nadie", anunció Sofía, al aire del stream La casa. "Estábamos los dos solos en una iglesia en Salta, no había cura, no había nadie. Fue algo íntimo para nosotros", compartió Jujuy.
"Nos miramos y nos dijimos que queremos estar con el otro para el resto de nuestras vidas", contó Giménez, sobre los detalles de la boda, sin pasar por el registro civil y sin que un sacerdote presida una ceremonia. "Fue un 'casamiento' simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido".
"Tenés que hacerte muy fuerte, no estás casada de verdad", le dijo Lizardo Ponce, a Jujuy : "Quiero avisarte que, más allá de la foto y de lo que vos sentís, cuando te pregunten estado civil tenés que seguir diciendo que estás soltera".
Durante el casamiento de Cande Ruggeri, un mes atrás, , la pareja de Sofía, Gustavo, sorprendió a todos con una acción que trasciende las palabras: decidió hacerse un tatuaje con la inicial del nombre de Sofía. La escena, que fue capturada y compartida en redes sociales por la misma Jujuy, no solo reveló la intensidad del vínculo que los une, sino que también reflejó un acto de compromiso y amor genuino.
La modelo, -quien debutó en una actuación con una cuestionada novela vertical- se mostró visiblemente emocionada, expresó en su publicación lo que ese momento significó para ella: “Yo sigo sin creer, sin caer… que estas cosas me están pasando a mí… Me pidió que haga una S en un papel y se la tatuó… quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montóoooooon”.
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