Se casó en secreto Sofía Jujuy Giménez: Cómo y dónde selló su historia de amor con un salteño

El casamiento de Sofía Jujuy Giménez

EL TATOO DEL AMOR

Durante el casamiento de Cande Ruggeri, un mes atrás, , la pareja de Sofía, Gustavo, sorprendió a todos con una acción que trasciende las palabras: decidió hacerse un tatuaje con la inicial del nombre de Sofía. La escena, que fue capturada y compartida en redes sociales por la misma Jujuy, no solo reveló la intensidad del vínculo que los une, sino que también reflejó un acto de compromiso y amor genuino.

Jujy, nota

La modelo, -quien debutó en una actuación con una cuestionada novela vertical- se mostró visiblemente emocionada, expresó en su publicación lo que ese momento significó para ella: “Yo sigo sin creer, sin caer… que estas cosas me están pasando a mí… Me pidió que haga una S en un papel y se la tatuó… quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montóoooooon”.