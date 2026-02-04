Lourdes Fernández reveló la razón por la que no podrá ser madre

Lowrdez entró a la sala de operaciones del Sanatorio Finochietto por una operación que no solo le significo un cambio físico, una solución para las dificultades que atravesaba sino, también, un fuerte impacto emocional, en lo más profundo de su ser. Porque la cirugía, planificada con anticipación pero postergada por cuestiones personales y profesionales, implicó la extracción del útero.

Además, a Fernández le extrajeron ambos ovarios a raíz de múltiples miomas y un útero agrandado, condiciones que la artista venía padeciendo desde hace años y que tenía que resolver sí o sí. “Yo perdí la creencia de formar mi familia. Por eso fue que permití que pasaran 2muchas cosas y lo más loco de todo, es que mi cuerpo lo primero que hizo, fue esterilizarme. Perdí mi útero, lo último femenino que me quedaba”.

"Y pasar por un estadío físico que no es que estuve al borde de la muerte, pero siempre cuando te metés a un quirófano se sientemedio raro… Se me fue lo último femenino que me quedaba", se sinceró Lowrdez, durante una entrevista con La mañana con Moria, en El 13, el programa conducido por Moria Casán.

QUÉ DIJO LOWRDEZ DE SU EX, PRESO POR VARIAS CAUSAS

"Qué pena que todo termine así. Y que él esté pasando por esto realmente también es una pena. No lo puedo evitar. Por más que haya pasado lo que haya pasado, es algo que no puedo evitar desearle lo mejor. Es muy fuerte. Me cuesta atravesar cómo está él ahora, yo obviamente lo voy a querer muchísimo toda la vida", dijo Lowrdez, sobre la realidad que vive García Gómez, detenido por diversos episodios de Violencia de Género contra la cantante y otras mujeres, a la espera de la fecha del inicio del juicio que se conocerá a mediados de mes. Y que tiene una expectativa de pena de 28 años.

Lowrdez nota Leandro García Gómez fue detenido el pasado 23 de octubre, en un edificio del barrio porteño de Palermo.

"Hemos vivido cosas maravillosas y cosas espantosas también como todas las parejas. Desgraciadamente no nos pudimos separar de la manera correcta pero son aprendizajes de la vida y hay mucha gente a la que le pasan cosas mucho peores. Esto lo digo fuera de este tema, incursionando en lo que es la violencia de género, me di cuenta que no soy parte de eso, sino que fueron sucesos en los que me siento parte también, me siento víctima", expresó, Fernández.