¿Edith Hermida se queda sola en Bendita Tevé? El listado de panelistas que se van con Beto Casella

"Horacio Pagani, Any Ventura, Alejandra Maglietti, Enzo Aguilar, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández", son algunos de los nombres que seguirán a Beto en su nuevo camino televisivo, de la mano del canal palermitano. En el caso de Aníbal Pachano se despidió del "capitán" en las últimas horas.

Pero también hay un grupito que segundea a Casella que, quizá, no son de los más conocidos, pero viene trabajando hace un tiempo bajo su ala y que también seguirán sus pasos y son: Agustín Guardis, Mariano Flax, locutor, Leo Raff y Franco Casella, el hijo del conductor, quien trabajo muchos años con él delante y detrás de cámara.

Por su parte, Edith se quedará acompaña por Daniel Gómez Rinaldi, empleado de El 9 hace años y que continuará su contrato con la emisora de la calle Conde, Evelyn Von Brocke y Guillermo Barrios, quien también trabaja en esa pantalla hace un largo tiempo.

LA NUEVA VERSIÓN DE BENDITA DE CASELLA

La nueva era de Bendita debutará de la mano de Beto en febrero, post sus vacaciones durante los últimos días del mes de diciembre de este 2025 y enero del 2026, en el prime time de América, a partir de las 22 horas, horario súper competitivo en la franja nocturna, si los hay.

Y si bien se especuló con que el nuevo programa se llamase Bendito tú eres, ofrecimiento que le hicieron las autoridades de la productora que estará detrás del proyecto televisivo, a Casella no le gustó e irán por otra opción, que aún se sigue definiendo. ¿Cómo se terminará llamando el nuevo "tanque" de Beto? Veremos, veremos y, en breve, lo sabremos.