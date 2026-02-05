El actor de "Volver al Futuro", Michael Fox, volvió a la actuación

image

"Terapia sin Filtro" ("Shrinking") cuenta la historia de Paul (Harrison Ford), un terapeuta que trata de asimilar la muerte de su esposa y un día decide cambiar su forma de ser con la gente y volverse una persona completamente honesta, sin ningún tipo de filtro. En esta tercera temporada Jim deberá afrontar un diagnóstico de Parkinson lo que posibilitó el ingreso de Michael J Fox como Gerry, que interpreta -con mucho humor ácido- un paciente con esa enfermedad.

El encuentro entre los protagonistas de la trilogía de "Volver al Futuro" y el actor de "Star Wards" e "Indiana Jones" en esta tercera temporada de "Terapia sin Filtro" ("Shrinking") -que se emite por Apple tv-, va más allá de un simple regreso televisivo, ya que es el cruce de dos leyendas de Hollywood que deciden enfrentar juntos, uno de los desafíos más complejos de sus vidas y carreras.

MICHAEL FOX

Paul (Ford), comienza a notar síntomas de párkinson, por lo que decide programar una visita al médico. En la sala de espera, se encuentra con Gerry (Fox), un paciente con párkinson avanzado que no ha perdido el sentido del humor. (La serie ha sido renovada para una cuarta temporada).

Esta serie vuelve a reúne nuevamente al actor Michael Fox y al creador y guionista Bill Lawrence, que trabajaron juntos inicialmente en la serie "Spin City" hasta la cuarta temporada, tras la cual Fox se retiró para ocuparse de su salud. La última vez que trabajaron juntos fue en 2004, cuando el actor de "Volver al Futuro" apareció como estrella invitada en la comedia médica "Scrubs".

image

La Fundación Michael J. Fox ha financiado más de 2.500 millones de dólares en investigaciones sobre el Parkinson durante los últimos 25 años, recaudando anualmente más de 100 millones de dólares en investigaciones.