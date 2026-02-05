"Stranger Things: Relatos del 85": cómo es y cuándo se estrena la nueva serie animada de Netflix

La serie estará ambientada en un período clave para los fanáticos: el invierno entre 1984 y 1985. Lejos de reescribir lo ya conocido, la producción suma conflictos paralelos, criaturas inéditas y nuevos misterios que amplían la mitología de Hawkins y del temido “Upside Down”.

Este nuevo proyecto se estrenará pocos meses después del final definitivo de la serie principal y busca sostener el vínculo emocional con los seguidores. El tráiler deja en claro que, pese al cambio de formato, la identidad de Stranger Things permanece intacta: estética ochentosa, clima de terror y un grupo de jóvenes enfrentando fuerzas sobrenaturales que los superan.

Desde Netflix explicaron que la animación permite explorar historias que no tenían espacio en la serie original. Al ubicarse narrativamente entre la segunda y la tercera temporada, funciona como un complemento que enriquece el universo sin alterar la línea temporal central.

Nuevos misterios en el “Upside Down”

La trama se sitúa en el invierno de 1985 y presenta amenazas completamente nuevas. Los protagonistas deberán enfrentarse a fenómenos paranormales que sugieren que el peligro del Mundo del Revés nunca desapareció del todo.

El avance promocional anticipa nuevos monstruos y misterios y deja una inquietante pregunta flotando: algo logró sobrevivir tras los eventos que marcaron para siempre a Hawkins, reforzando el tono oscuro y de suspenso que caracteriza a la saga.

Stranger Things: relatos del 85 es el primer derivado animado oficial de la franquicia. Incluye versiones animadas de personajes emblemáticos como Once, Hopper, Mike, Dustin, Lucas y Will, aunque esta vez no contarán con las voces originales del elenco.

La nueva producción de Netflix presentará versiones animadas de los personajes clásicos y sumará misterios inéditos ligados al Mundo del Revés.

Estreno y formato

Netflix confirmó que la serie llegará a la plataforma el 23 de abril de 2026. A diferencia de la serie principal, los episodios no se lanzarán de manera completa: se estrenará uno por semana, cada viernes.