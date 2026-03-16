El argumento de la defensa de Luciana, ex Gran Hermano, para quedar en libertad

EL FUTURO DE LA EX GH DETENIDA

Telleldin manifestó que tanto Luciana como su mánager están imputados por un hecho que aún no está calificado y que declaración indagatoria de su representada será este lunes 16 de marzo.

Además, el abogado representante de la joven que quiso ganarse un lugar en el mundo del espectáculo, realizó el pedido de excarcelación para que ambos detenidos sean puestos en libertad. La respuesta de la justicia se estima, podría conocerse en las próximas horas.