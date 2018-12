"Es lo peor que me pasó en la vida. No hubo denuncia por miedo. Yo era extranjera, estaba sola, tenía miedo de quedarme sin trabajo, sin casa. Era un perrito maltratado”, había dicho en aquel momento. Además, en ese tiempo, agregó: "Nunca me pegó con el puño cerrado, pero hay otras formas: te pueden dar la cabeza contra la pared, me mordía, me pegaba cabezazos".

Mónica Farro vivió un calvario con el Negrito Luengo

Casi seis años después, Farro sigue sufriendo por lo ocurrido y, ahora, decidió hacer un relato de lo ocurrió en su cuenta de Instagram.

"Ya no tengo miedo, no te tengo miedo ni a vos ni a tu entorno que me amenazaba, ahora teneme miedo vos que te sentiste tan hombre cagandome a palos durante 4 años xq te sentiste macho y protegido por personas tan mierda como vos", escribió en la redes sociales.

Finalmente, indicó: "Gracias a toda esa gente que me escribe que recuerda lo que viví que me cree y me apoya. Esto ya va a cambiar para mi y para vos "