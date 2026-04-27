Despidieron los restos de Adolfo Aristarain: los mensajes de Fito Páez y Cecilia Roth

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“Creador de varias de las películas más relevantes de la cinematografía y la historia argentina de los últimos 50 años, con una fuerte carga artística y testimonial, la retrospectiva de su obra es la más solicitada en todas las muestras culturales sobre nuestro cine nacional”, expresó la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos sobre quien fue su vicepresidente.

También la Academia de Cine de España, el país que lo nacionalizó, lo despidió señalándolo como un realizador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas. “El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”, dijo Aristarain en 2024 al recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España.

Adolfo Aristarain, un grande del cine

Adolfo Aristarain fue uno de los cineastas más importantes de habla hispana dejó una huella imborrable con sus obras audiovisuales, sobre todo en Argentina y España, donde forjó prácticamente toda su carrera.

Las películas de Aristarain se destacaron por la mezcla de géneros entre policial y drama, que daban como resultado reflexiones políticas y éticas.

Entre sus hitos más significativos se encuentran Tiempo de Revancha (1981) protagonizada por Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De Grazia y Ulises Dumont; Un Lugar en el Mundo (1992) con Luppi, José de Sacristán, Cecilia Roth y Leonor Benedetto; y Martín Hache (1997) con Roth, Eusebio Poncela y Juan Diego Botto; entre otros films.