El documental sobre la vida de Charlie Sheen

Embed

La película documental que se adentra sobre en el ascenso a la fama de Sheen, sus problemas de adicción que terminaron con su caída en desgracia ante la opinión pública y, finalmente, su camino hacia la redención y la sobriedad estrenó hoy, miércoles 10 de septiembre en la plataforma de streaming, a las 4 de la madrugada de la Argentina.

De qué trata “Nombre artístico: Charlie Sheen”

El documental fue dirigido por Andrew Renzi, tiene el testimonio del propio Charlie Sheen -Carlos Irwin Estévez-, que cuenta abiertamente aspectos desconocidos sobre su vida personal y profesional.

image Charlie Sheen y Denise Richards volvieron a verse casi 20 años después de su divorcio, en la presentación del documental.

Con un relato crudo y honesto, el actor narra sus vivencias, desde su éxito en películas como "Peloton" y "Wall Street" hasta su escandaloso despido de la exitosa serie "Two and a Half Men" y su posterior lucha contra los excesos, el VIH y sus batallas legales.

El documental también presenta entrevistas con familiares y amigos del actor, que brindan detalles de historias desconocidas y dan una nueva perspectiva sobre su vida. Básicamente, la película busca ser un testimonio vivo de la transformación de un ícono de la cultura pop, que quiere reconciliarse con su pasado y mostrar una nueva etapa en su vida, marcada por la sobriedad y la reflexión.