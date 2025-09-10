Juanita Tinelli confirmó su nuevo romance

La modelo -de 22 años- sorprendió a todos sus seguidores al publicar una foto en sus redes sociales junto a un hombre en su detrás, demostrando la complicidad entre ellos. Su nuevo novio se llama Bautista Cuina y es estudiante de Administración de Empresas en una prestigiosa universidad privada de la Ciudad de Buenos Aires.

En otra fotografía, con una actitud más romántica -compartida por su novio-, la joven pareja se mostró muy enamorada, compartiendo un abrazo entre ellos.

La relación habría comenzado hace dos meses, luego de conocerse en un boliche de la costera de Buenos Aires, donde coincidieron por amigos en común.

Bautista Cuiña tiene un bajo perfil y además de estudiar, colabora en la empresa familiar que lideran sus padres, una reconocida cadena de electrodomésticos.