El drama de Daniela Celis tras descubrir que su ex la engañó con otra Gran Hermano

“No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, alcanzó a decir Daniela, casi sin aire, visiblemente movilizada por la situación. “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte", se sinceró Daniela, tras enterarse por una nota que Katia La Tana -la supuesta tercera en discordia- que la ex participante del reality tuvo encuentros íntimos con el papá de sus mellizas.

"Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir... Yo creo en la familia y lo veía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo", confió Celis, sorprendida por la noticia, en tiempos en donde con Thiago, evidentemente, estaban intentando recomponer la relación de pareja.

Pero toda esa situación, ese cúmulo de sensaciones, de malestar y de reflexiones hicieron que repercuta en la salud de Celis. Quien, por estas horas, compartió un video en redes sociales donde contó las consecuencias físicas que está viviendo tras conocerse los detalles del engaño de su ex con una ex participante de la última edición de GH.

DANIELA CREE ESTAR EMBRUJADA

"Yo no sé lo que me está pasando... Pero siento un asco interno que me invade en todo mi cuerpo. Me siento asquerosa. Quiero sacar todo para fuera y no paro de vomitar. Si alguien me recomienda una sesión o algo para hacer...", consultó Daniela, a sus miles de seguidores en redes sociales, al compartir los detalles del mal momento que está atravesando.

Daniela Celis, nota Daniela con Thiago y con sus hijas mellizas.

"Me quiero limpiar. Quiero pureza. Quiero sacarme todo lo que siento que hay Dios, es un asco. Los voy a leer. No sé qué terapia alternativa me pueden recomendar, que es lo que hay y qué se puede hacer. Feo, me siento feo", definió Celis, en primera persona.