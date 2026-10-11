El duro relato del nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena sobre la violencia de su padre

Darío Giordano se casó con Romina Yan y tuvieron tres hijos: Franco, Valentín y Azul.

Cuando buscó ayuda entre personas cercanas a su padre, la respuesta fue que debía comprender el difícil momento que atravesaba. La explicación no le resultaba aceptable a un chico de diez años que sufría agresiones. "¿Qué tengo que entender? Tengo diez años y mi papá me caga a palos", recordó sobre una reacción que expone la desprotección que sentía.

La posibilidad de salir de ese entorno llegó gracias a Gustavo Yankelevich, que acostumbraba retirar a sus nietos del colegio para compartir almuerzos con ellos. Durante esos encuentros, los hermanos pudieron contarle lo que ocurría y pedirle que los sacara de aquella casa. "Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó", relató.

Después de abandonar el hogar, ambos declararon ante la Justicia y manifestaron que no querían regresar. Con el tiempo, la tenencia definitiva quedó a cargo del productor televisivo, quien les ofreció la contención que necesitaban. "Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida", aseguró Valentín, al dimensionar la importancia de su intervención.

“Era un infierno vivir en esa casa”: la violencia que Valentín Yankelevich sufrió de su padre y el refugio que halló en su abuelo. La nota completa por Tatiana Schapiro acá https://t.co/R8zaVDVCtK https://t.co/njiG4mOvkh — infobae (@infobae) October 11, 2026

El dolor de aquella etapa también influyó en una decisión personal que tomó al cumplir 18 años: dejó legalmente el apellido Giordano y adoptó el de su familia materna. Para él, ese gesto representó una forma de reivindicar el vínculo con su abuelo, a quien reconoce como una figura paterna fundamental. "Nos dio lo único que necesitábamos como dos nenes que habían perdido a su madre y, en este caso, a su padre porque, si vos me preguntás a mí, fue como perderlo… yo no tenía padre".