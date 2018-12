En una entrevista concedida a Infobae, la joven señaló: “Creo que en este momento soy una afortunada porque voy a tener los medios que antes no tenía, porque económicamente no podía pararme ante un abogado como los que él puede pagar y hoy por hoy hay gente al servicio de la causa, entonces por eso voy a poder y entiendo que se van a implementar todos los recursos posibles”.

“Espero que haya justicia. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a presentar pruebas. Ya no me siento sola con respecto a eso porque también hay que tener recursos económicos para ese tipo de cosas, entonces me gustaría confiar en una Justicia a futuro en la que cualquiera sin tener la necesidad de tener los medios económicos pueda acceder a una justicia de verdad”, indicó.

Mientras sigue sumando apoyo social y su ejemplo animó a otras personas famosas y anónimas a revelar sus casos de abuso sexual, el elenco de Patito Feo, tira que integraba cuando Thelma sufrió la violación, se volvió a reunir par manifestarle su solidaridad.

De la juntada, que tuvo lugar el sábado por la noche, participaron Juan Guilera -ex novio de Thelma y a quién Darthés llamó un día antes de la denuncia que la joven hizo junto al colectivo de Actrices Argentinas en el Multiteatro-, Rodrigo Velilla, Santi Talledo, Camila Salazar, Brian Vainberg, Belu Bereco, Nico Torca y María Sol Berecochea. Algunos de ellos llevaban años sin verse. Y, para los fanáticos de la tira, fue conmovedor ver como todos se unieron sin dudarlo para contener a Thelma en un momento tan delicado.