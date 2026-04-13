"El Encargado" vuelve con su cuarta temporada: cuándo se estrena y qué se sabe

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Lejos de ser solo un gancho narrativo, la pregunta anticipa una temporada donde el personaje será llevado al límite, tanto en lo personal como en lo profesional.

El elenco combina regresos y nuevas incorporaciones. Entre ellas, la figura de un presidente interpretado por Arturo Puig suma una dimensión política al relato.

Las participaciones especiales también amplían el universo de la serie, aportando nuevas tensiones y vínculos.

Con dirección renovada y un equipo creativo consolidado, la serie busca profundizar su identidad: sátira social, humor incómodo y conflictos de poder.