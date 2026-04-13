"El Encargado" vuelve con su cuarta temporada: cuándo se estrena y qué se sabe

La cuarta temporada llega el 1° de mayo con todos sus episodios. Eliseo alcanza su punto más alto, pero una conspiración interna amenaza con derrumbarlo todo.
La cuarta temporada de El Encargado ya tiene fecha confirmada, el viernes 1ro de Mayo, y llega con una premisa clara: el ascenso de Eliseo no será gratis, informó Disney+, la plataforma donde podrá verse.
En esta nueva entrega, Eliseo se posiciona como una figura clave en ámbitos de alta influencia. Sin embargo, ese crecimiento viene acompañado de un riesgo proporcional.
Dentro de su propio entorno comienza a gestarse una conspiración que busca desplazarlo. El principal impulsor es Matías Zambrano, su rival de larga data.
La serie plantea así un escenario de confrontación directa, donde las reglas parecen desaparecer, y el material promocional introduce una duda central: “¿Es el fin de Eliseo?”.
Lejos de ser solo un gancho narrativo, la pregunta anticipa una temporada donde el personaje será llevado al límite, tanto en lo personal como en lo profesional.
El elenco combina regresos y nuevas incorporaciones. Entre ellas, la figura de un presidente interpretado por Arturo Puig suma una dimensión política al relato.
Las participaciones especiales también amplían el universo de la serie, aportando nuevas tensiones y vínculos.
Con dirección renovada y un equipo creativo consolidado, la serie busca profundizar su identidad: sátira social, humor incómodo y conflictos de poder.
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