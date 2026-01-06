Las mejores frases que dejó Messi en su entrevista con Luzu TV

El capitán de la Selección Argentina tuvo una entrevista exclusiva con Nicolás Occhiato y Martín Garabal para el canal de streaming, y dejó algunas definiciones increíbles. Repasá las mejores.

Todos conocen al Messi futbolista, el que define partidos y rompe récords, pero no siempre se escucha al que habla sin dar vueltas. En una charla directa con los referentes de Luzu, Nicolás Occhiato y Martín Garabal, el capitán del seleccionado argentino dejó de lado el personaje público y expuso su costado más real, con frases sinceras sobre su familia, su vínculo con Antonela, la rutina con sus hijos y la vida fuera de la cancha.