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Escándalo con Wanda Nara y su novio en el tren bala de Japón

La mediática y Martín Migueles fueron escrachados por sus actitudes durante el viaje en Tokio. "Un infierno. No quiero estar cerca de ellos", expresó el usuario japonés que subió la polémica foto de ambos a las redes sociales.

Un pasajero japonés que viajaba en el tren bala de Tokio denunció en redes sociales el mal comportamiento de Wanda Nara y Martín Migueles durante el trayecto.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se encuentra recorriendo Asia junto a su pareja. En los últimos días visitaron la capital japonesa, donde abordaron el reconocido tren Shinkansen, en una versión temática de Hello Kitty, el personaje favorito de la empresaria.

A través de su cuenta de Instagram, Wanda compartió imágenes del viaje, mostrando tanto la decoración del tren -intervenida con la figura de la popular gatita- como su vestimenta: un conjunto deportivo gris, combinado con una cartera rosa en sintonía con la temática, y zapatillas negras y grises.

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Wanda Nara y Martín Migueles fueron escrachadas por un usuario japonés en sus redes sociales.

Wanda Nara y Martín Migueles fueron escrachadas por un usuario japonés en sus redes sociales.

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En paralelo, se viralizó la publicación de un usuario japonés (@2020reborn), quien aseguró haber viajado en el mismo vagón que la pareja. En su cuenta de X, el hombre difundió una foto tomada desde atrás de unos asientos, donde se observa a una mujer con las piernas estiradas y los pies apoyados sobre el respaldo del asiento delantero, mientras su acompañante utiliza el teléfono celular.

Junto a la imagen, escribió en su idioma: “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: ‘No quiero estar cerca de estos tipos’”

Luego expresó su indignación: “Fue un infierno. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables; es más bien como, '¿Estos tipos hablan en serio...?'"

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En los comentarios, varios usuarios argentinos identificaron a Wanda por su vestimenta y preguntaron al autor de la publicación si se trataba de ella. “Así es”, respondió en inglés. Tras confirmarse la identidad, el posteo se llenó de críticas tanto de usuarios japoneses como argentinos, que calificaron la actitud como “escandalosa” y “vulgar”.

Vale destacar que en Japón rige el concepto de “Meiwaku”, que implica no molestar a los demás. Acciones como apoyar los pies en los asientos, especialmente donde otros pasajeros apoyan la cabeza, son consideradas una falta de respeto grave.

Hasta ahora, ni Wanda Nara ni Martín Migueles se pronunciaron al respecto en sus redes sociales, donde continuaron compartiendo imágenes de su viaje por Asia.

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