Escándalo con Wanda Nara y su novio en el tren bala de Japón

Junto a la imagen, escribió en su idioma: “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: ‘No quiero estar cerca de estos tipos’”

Luego expresó su indignación: “Fue un infierno. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables; es más bien como, '¿Estos tipos hablan en serio...?'"

wandanarajapon2

En los comentarios, varios usuarios argentinos identificaron a Wanda por su vestimenta y preguntaron al autor de la publicación si se trataba de ella. “Así es”, respondió en inglés. Tras confirmarse la identidad, el posteo se llenó de críticas tanto de usuarios japoneses como argentinos, que calificaron la actitud como “escandalosa” y “vulgar”.

Vale destacar que en Japón rige el concepto de “Meiwaku”, que implica no molestar a los demás. Acciones como apoyar los pies en los asientos, especialmente donde otros pasajeros apoyan la cabeza, son consideradas una falta de respeto grave.

Hasta ahora, ni Wanda Nara ni Martín Migueles se pronunciaron al respecto en sus redes sociales, donde continuaron compartiendo imágenes de su viaje por Asia.