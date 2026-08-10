Luck Ra respondió a las críticas tras su separación

El artista cordobés subió una historia en su cuenta de Instagram con el objeto de aclarar algunas de las situaciones en las que se lo involucró luego de su separación.
El cantante cordobés Luck Ra rompió el silencio y respondió a las críticas que recibió en redes sociales luego de que La Joaqui -su expareja- hablara públicamente sobre el final de su relación, y a través de una historia en su cuenta personal de Instagram, el artista de 27 años pidió respeto para atravesar el duelo de manera privada, al tiempo que desmintió de forma categórica los rumores que lo vinculaban con la influencer Tuli Acosta.
“Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto” escribió el artista en un mensaje con fondo negro y letras blancas.
Sobre las especulaciones que apuntaban a una posible infidelidad, el intérprete de “Hola perdida”, "La Morocha" y "Que me falte todo" entre otros, fue contundente “Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada. Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”.
El descargo del cantante cordobés llegó once días después de que se hiciera pública la separación y luego de que La Joaqui participara del "Confesionario" en el show de la cantante española Rosalía y se quebrara en el programa "PH, Podemos Hablar" en Telefe, donde habló del impacto emocional de la ruptura.
En esa aparición, la cantante aseguró que no hubo infidelidad ni toxicidad, que Luck Ra siempre amó a sus hijas y que la decisión respondió a “deseos de un futuro y etapas distintas” y también pidió que dejaran de atacar a su expareja en las redes.
Según lo que Luck Ra artista le transmitió a Ángel de Brito, eligió cortar porque “ya no estaba el amor que había antes” y no quería estirar algo que sentía que ya no iba para él, aunque seguía queriéndola. En ese mismo intercambio desmintió que el motivo tuviera que ver con las hijas de La Joaqui y se quejó del hate que estaba recibiendo.
Desde que se conoció la noticia, el artista cordobés mantuvo un perfil bajo y solo se mostró en redes con imágenes de asados, que muchos interpretaron como una forma de transmitir normalidad y de procesar el duelo lejos de los focos. De hecho, en su último mensaje refuerza esa intención de priorizar un proceso íntimo y en paz, lejos de las especulaciones y los ataques.
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