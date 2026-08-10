Luck Ra respondió a las críticas tras su separación

En esa aparición, la cantante aseguró que no hubo infidelidad ni toxicidad, que Luck Ra siempre amó a sus hijas y que la decisión respondió a “deseos de un futuro y etapas distintas” y también pidió que dejaran de atacar a su expareja en las redes.

Según lo que Luck Ra artista le transmitió a Ángel de Brito, eligió cortar porque “ya no estaba el amor que había antes” y no quería estirar algo que sentía que ya no iba para él, aunque seguía queriéndola. En ese mismo intercambio desmintió que el motivo tuviera que ver con las hijas de La Joaqui y se quejó del hate que estaba recibiendo.

Desde que se conoció la noticia, el artista cordobés mantuvo un perfil bajo y solo se mostró en redes con imágenes de asados, que muchos interpretaron como una forma de transmitir normalidad y de procesar el duelo lejos de los focos. De hecho, en su último mensaje refuerza esa intención de priorizar un proceso íntimo y en paz, lejos de las especulaciones y los ataques.