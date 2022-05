El Hotel de los Famosos: Lissa e Imanol competirán en la H

"Me lo tomo con tranquilidad. Si es mi tiempo, me voy, y si no, será él. Obvio que tengo ganas de quedarme y ganar en el hotel. No puedo sentirme mal y, si llego a ganar, no puedo estar mal con todos en el hotel", expresó Lissa.

Por su parte, Imanol dijo: "Va a estar lindo pasar aunque sean las últimas horas juntos, vamos a disfrutar".

Imanol había perdido el juego del laberinto y manifestó allí su bronca por haber quedado como uno de los duelistas de la semana en la H.

¡Odio perder!, gritó Rodríguez expresando su fastidio por tener que afrontar la competencia que dejará un nuevo eliminado.

De esta manera, ambos competirán el lunes en el desafío de la H para definir al próximo eliminado.

Los participantes que ya dejaron el programa fueron: Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Walter Queijeiro y Majo Martino.

En cuanto al rating, El Hotel de los Famosos tuvo un promedio de 11.6 puntos y se impuso a la novela Fugitiva, de Telefé, que midió 10.5.