El Hotel de los Famosos: se cruzaron El Turco y Martín Salwe

Con Imanol Rodríguez ya seleccionado para el desafío, en la votación Todos Contra Todos, el apuntado fue El Turco García, quien se prendió en discusiones con el Chanchi Estévez y Martín Salwe.

Precisamente, al locutor lo invitó incluso a pelear cuando finalice el programa.

"Mi voto es fácil, intenté cambiarlo en un momento, pero no puedo porque no saco la ficha de ciertas situaciones que no me cierran, pero mi voto es para El Turco. No sé a qué se refiere con lo que hay un traidor acá adentro, pero es el mismo mensaje que dejaron los del Repechaje. Yo te digo de corazón, Turco, esperamos el discurso", expresó Salwe.

Por su parte, El Turco respondió: "Ya me estás mandando a la H por lo que veo, que decís que están esperando el discurso, pero yo acá jamás cambié en nada y le podes preguntar a cualquiera, soy como soy. Yo falso no soy".

Luego, El Turco se cruzó con el Chanchi Estévez y le molestó un gesto con las manos que hizo Salwe, supuestamente direccionado para Sabrina Carballo.

"No me faltes el respeto porque yo no soy ni los que vinieron ni los que se fueron", dijo El Turco, quien emitió su voto para Salwe y luego aseguró que en caso de irse del reality logró "que Locho (con problemas en los últimos días) pase una semana espectacular".

"Sabía el voto porque escuché comentarios por todos lados, El Turco dice que esto es un juego, pero habla y habla", señaló el locutor.

De esta manera, en la próxima emisión del reality, El Turco se medirá con Imanol en la H y uno de los dos será el nuevo eliminado.