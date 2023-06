Por aquellos días, la joven salteña vivía en Francia junto a su novio galo, Alexis Amato, a quien conoció en 2019 a través de una aplicación de citas.

Valentina Valentina

Después de la pandemia del coronavirus, Valentina decidió dejar su Argentina natal e instalarse en los paradisiacos Alpes franceses, hasta que retornó al país.

Luego que su hermano Marcos debutara como modelo y firmara con Multitalent Agency, la joven fue convocada para seguir el mismo camino.

Mientras que ahora fue presentada por la misma empresa, manejada por los hermanos Paul y Willy García Navarro.

“Bienvenida a nuestra casa. Un nuevo talento se incorpora a la agencia. Pronto vas a poder ver más de ella. ¡No te lo pierdas! ¿Qué te gustaría saber de Valen?”, escribieron en las redes sociales cuando hicieron el anuncio junto con un video recompilando algunas fotos de Ginocchio.

El gran interrogante es si su regreso a la Argentina implicó además el fin de su relación con Alexis, que se quedó viviendo en Francia.

Hasta el momento, ninguno de los dos tortolitos dijo nada del tema o al menos no de manera pública o en las redes sociales.

Aunque hay quienes sostienen que si el joven decidió desactivar su cuenta de Instagram y dejar de mostrar lo que compartía con Valentina, es porque se separaron y es probable que haya regresado a Francia.

La joven tampoco hizo declaraciones sobre su vida privada. Y dejó su perfil en Instagram solo para reflejar su carrera como modelo. Allí, además de fotos y campañas, comparte consejos sobre belleza para sus más de 700 mil seguidores.

Se separaron Coti y “Cone” de Gran Hermano

Constanza Romero y Alexis Quiroga entraron a la casa de Gran Hermano en busca de fama y de un premio millonario, pero se fueron con algo inesperado: se enamoraron y siguieron su romance luego de finalizado el programa de Telefe.

Se mudaron juntos a Capital Federal (en el mismo edificio, pero en departamentos separados) para consolidar sus carreras artísticas y hasta compartieron un romántico viaje al Caribe. Además, consiguieron un lugar en Bailando 2023.

Sin embargo, la relación llegó a su fin. Hace algunos días, Coti había dado indicios de algún tipo de problema porque necesitaba mucho estar junto a su familia correntina: “No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres″.

Pero por ese entonces su novio era un gran soporte: “Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven, nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros”.

Pero esa dedicatoria no fue suficiente y los problemas entre ellos hicieron que tomaran la decisión de alejarse. Entonces la correntina usó sus redes para hacer el anuncio: “Hola, queríamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.