El llanto de Fabian Cubero en pleno escándalo familiar con Nicole Neumann: "estoy casando"

CUBERO SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS

“Así haya estado diez minutos, toda una tarde o toda una noche, no veo cuál es la diferencia de aclarar el tiempo, porque nuestras hijas saben que nosotros estamos para ellas y eso es lo que vale. Veo innecesario todo esto que se armó, veo innecesarios los palos que recibe Mica y los mensajes agresivos que recibo yo”, expuso, Fabián.

"Está frustrada, está triste por todo lo que pasa, porque siento que siempre la está ligando de rebote y eso me indigna, porque yo sé cómo son las cosas internamente y no es como la quieren pintar”, dijo Cubero, sobre el presente sentir de su pareja, Mica Viciconte. "Todo este revuelo me da mucha bronca porque una de las personas que siempre cae en estos quilombos es mi pareja, que no tiene absolutamente nada que ver y eso me molesta bastante".