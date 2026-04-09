El llanto de Fabian Cubero en pleno escándalo familiar con Nicole Neumann: "estoy casando"

El exfutbolista no pudo evitar quebrarse y las lágrimas durante una nota en la que habló de un nuevo capítulo en la interna con su expareja. "Me molesta bastante".
Un nuevo escándalo familiar entre Fabián Cubero y Nicole Neumann puso en el ojo de la exposición una grieta que lleva años y que no logra cerrarse. Allegra, -la hija en común de quince años-, estuvo internada por tres días y medio, la exmodelo lo hizo público desde sus redes sociales y recrudeció el malestar interno. Y, de paso, la "ligó de rebote" Mica Viciconte, actual de Poroto.
"Yo no lo comparto claramente, porque era un tema de privacidad en el cual preocupamos a la familia y los amigos sin sentido. Pero no es que estoy enojado por eso, simplemente a raíz de eso se empezó a tratar todo este tema y se fue para cualquier lado”, aclaró, en un primer momento, Fabián.
"A mí no me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, aunque a veces no me queda otra. Pero tampoco me gusta que hablen mal de la madre de mi hijo, Mica. Hace ocho años que estamos juntos y siempre se puso al hombro la familia, acompaña, está presente...", destacó Cubero, en una nota para A la tarde, el programa de Karina Mazzocco.
"Cualquier problema que hay, siempre cae ella en la volteada, y eso me molesta porque es la madre de mi hijo también y ya estoy un poco cansado... Se filtran mensajes que son en un marco parental que no tienen por qué filtrarse. Se muestran los mensajes buenos donde hay buena dinámica, pero no se muestran los mensajes agresivos que hay hacia mí y hacia mi pareja. Hay mucha hipocresía en el medio, mucha", aseguró, el exfutbolista.
“Así haya estado diez minutos, toda una tarde o toda una noche, no veo cuál es la diferencia de aclarar el tiempo, porque nuestras hijas saben que nosotros estamos para ellas y eso es lo que vale. Veo innecesario todo esto que se armó, veo innecesarios los palos que recibe Mica y los mensajes agresivos que recibo yo”, expuso, Fabián.
"Está frustrada, está triste por todo lo que pasa, porque siento que siempre la está ligando de rebote y eso me indigna, porque yo sé cómo son las cosas internamente y no es como la quieren pintar”, dijo Cubero, sobre el presente sentir de su pareja, Mica Viciconte. "Todo este revuelo me da mucha bronca porque una de las personas que siempre cae en estos quilombos es mi pareja, que no tiene absolutamente nada que ver y eso me molesta bastante".