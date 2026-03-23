El mal momento de Robertito Funes Ugarte: un therian le robó en vivo y huyó

El periodista vivió una insólita situación cuando una joven autopercibida animal le sustrajo una herramienta de trabajo.
Como todos los domingos, por la tarde, Roberto Funes Ugarte recorre distintos eventos sociales y culturales como así también las calles porteñas para mostrar las vivencias del fin semana, para La Nación +. Pero esta vez, el periodista terminó siendo uno de los protagonistas de una insólita situación, en vivo, para la señal de noticias.
Porque Robertito fue "víctima" de un robo mientras hacía un móvil desde la Feria Francesa 2026. Una joven disfrazada de therian, una de las últimas modas que se impuso en la sociedad de un tiempito a esta parte, le mordió y robó un antipop –la espuma protectora– de su micrófono y huyó.
En un primer momento, el comunicador reaccionó con cierto asombro y desconcierto sobre lo sucedido. Hasta que, rápidamente, exclamó: “¡Una therian!”. Y relacionó lo acontecido con la subcultura de personas que imitan comportamientos animales.
Pero este episodio que vivió Funes Ugarte no fue aislado. Días antes un movilero del canal de streaming AZZ vivió una situación similar mientras cubría temas económicos. Una joven presente en la feria le explicó al también conductor del canal que “es tendencia hacer eso”, bajo el "justificativo" de que es un desafío para redes sociales.
“Mirá que me han corrido perros, me caí en una inundación, pero que me roben el capuchón del micrófono... no lo puedo creer”, fue el comentario que atinó a hacer Robertito, al aire, haciendo un rápido repaso por las situaciones más insólitas que le tocó atravesar trabajando con coberturas en la vía pública.
El episodio incluyó la persecución del cronista a la joven, una escena que fue registrada por el ojo aceitado del cámara Pablo De Triay, quien capturó el detalle de toda la situación, sin perderse nada. Finalmente, Robertito y Pablo lograron recuperar la pieza de trabajo y la joven ofreció una disculpa y un nuevo saludo. Final feliz para una situación, sin dudas, con un "tinte" subreal.