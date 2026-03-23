El mal momento de Robertito Funes Ugarte: un therian le robó en vivo y huyó

A ROBERTITO LE ROBÓ UN THERIAN

“Mirá que me han corrido perros, me caí en una inundación, pero que me roben el capuchón del micrófono... no lo puedo creer”, fue el comentario que atinó a hacer Robertito, al aire, haciendo un rápido repaso por las situaciones más insólitas que le tocó atravesar trabajando con coberturas en la vía pública.

Robertito, nota El momento en el que a Robertito le roba el micrófono un therians.

El episodio incluyó la persecución del cronista a la joven, una escena que fue registrada por el ojo aceitado del cámara Pablo De Triay, quien capturó el detalle de toda la situación, sin perderse nada. Finalmente, Robertito y Pablo lograron recuperar la pieza de trabajo y la joven ofreció una disculpa y un nuevo saludo. Final feliz para una situación, sin dudas, con un "tinte" subreal.