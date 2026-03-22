En pleno show, Tini Stoessel confirmó que se casará con Rodrigo De Paul

La artista ofreció un nuevo recital de su gira "Futtura Tour". Cuando el público comenzó a cantar "casamiento", lanzó una respuesta que desató la euforia. También hizo un comentario sobre los rumores de embarazo.
Tini Stoessel se presentó este sábado por segunda noche consecutiva en Córdoba, donde ofreció un nuevo show de su “Futtura Tour”. La fecha tuvo un condimento especial: coincidió con su cumpleaños número 29. Más allá del espectáculo, un gesto de la artista se volvió viral: confirmó que se casará con el futbolista Rodrigo De Paul.
El momento se dio cuando el recital ya había avanzado más de la mitad. Desde el público comenzó a escucharse el canto de “casamiento, casamiento”. En un primer instante, la cantante no comprendió el pedido y respondió desconcertada: “¿Qué?”. Al entender la consigna, miró hacia un costado del escenario en busca de De Paul -que minutos antes había subido con una torta para celebrar su cumpleaños- y comentó: “Se fue”.
Tras una breve pausa, se acercó nuevamente al micrófono y, en voz baja, confirmó: “Sí, nos vamos a casar”, mientras asentía. La respuesta desató la euforia de las más de 30.000 personas presentes en el estadio Mario Alberto Kempes.
En el mismo show, otro comentario de Tini llamó la atención. “Para que vean que no estoy embarazada, por ahora”, expresó, generando una inmediata reacción del público.
Tal como se dijo, De Paul había participado del festejo sobre el escenario junto a la cantante Ángela Torres y Ulises Bueno, con quien Stoessel estrenó días atrás el videoclip de su tema “Dos Amantes”. Este lanzamiento, de hecho, ya había despertado especulaciones entre sus seguidores sobre un posible casamiento. En una escena del video, la música se detiene y Susana Giménez pregunta: “Che, chicos, perdón, ¿y el casorio para cuándo?”, mientras la pareja reacciona con risas y complicidad.
El videoclip también generó repercusión por la participación de Lionel Messi y Cacho Deicas, exintegrante de Los Palmeras. Tanto la estética como la ambientación giran en torno a una celebración que muchos interpretan como una boda, con Stoessel y De Paul como protagonistas.
La letra del tema refuerza esta idea con frases como “Una primera vez que se volvió un para siempre”, además de otras referencias al matrimonio. Hacia el final del video, aparece una torta de casamiento con figuras que representan a la cantante y al jugador del Inter Miami, lo que funciona como una señal aún más directa.
Los rumores sobre un posible enlace circulan desde hace meses. En enero, la panelista Pilar Smith, del programa LAM, aseguró que la pareja planeaba casarse en diciembre de 2026, entre los días 20 y 28. Hasta ahora, no hubo una confirmación oficial más allá de estas señales.
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