En pleno show, Tini Stoessel confirmó que se casará con Rodrigo De Paul

tini-stoessel-y-rodrigo-de-paul-2077166 "Sí, nos vamos a casar", reconoció Tini Stoessel.

Tal como se dijo, De Paul había participado del festejo sobre el escenario junto a la cantante Ángela Torres y Ulises Bueno, con quien Stoessel estrenó días atrás el videoclip de su tema “Dos Amantes”. Este lanzamiento, de hecho, ya había despertado especulaciones entre sus seguidores sobre un posible casamiento. En una escena del video, la música se detiene y Susana Giménez pregunta: “Che, chicos, perdón, ¿y el casorio para cuándo?”, mientras la pareja reacciona con risas y complicidad.

El videoclip también generó repercusión por la participación de Lionel Messi y Cacho Deicas, exintegrante de Los Palmeras. Tanto la estética como la ambientación giran en torno a una celebración que muchos interpretan como una boda, con Stoessel y De Paul como protagonistas.

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La letra del tema refuerza esta idea con frases como “Una primera vez que se volvió un para siempre”, además de otras referencias al matrimonio. Hacia el final del video, aparece una torta de casamiento con figuras que representan a la cantante y al jugador del Inter Miami, lo que funciona como una señal aún más directa.

Los rumores sobre un posible enlace circulan desde hace meses. En enero, la panelista Pilar Smith, del programa LAM, aseguró que la pareja planeaba casarse en diciembre de 2026, entre los días 20 y 28. Hasta ahora, no hubo una confirmación oficial más allá de estas señales.