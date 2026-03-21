El mensaje de Andrés Ciro Martínez por la muerte de Daniel Buira, el histórico baterista de Los Piojos

Después de conocerse la noticia sobre el fallecimiento del músico, el líder de la banda lo recordó con un sentido mensaje tras el reciente reencuentro en los escenarios: "Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos".
Andrés Ciro Martínez despidió este sábado a Daniel Buira con un mensaje público en sus redes sociales, tras la muerte del baterista fundador de Los Piojos, que falleció a los 54 años. El cantante y líder de la banda expresó su dolor y puso el foco en el reencuentro reciente que habían compartido sobre los escenarios.
“Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos”, escribió Ciro en sus redes sociales, en una despedida en la que recordó la vuelta de la banda en 2024 y 2025, luego de más de dos décadas sin tocar juntos. Lo describió como un músico creativo, con una impronta propia y una energía constante detrás de la batería.
Ciro también destacó que el baterista había esperado durante años la posibilidad de volver a compartir escenario con la banda. En ese sentido, remarcó que el reencuentro no sólo se concretó, sino que fue vivido con intensidad por ambas partes.
La despedida incluyó una referencia directa al impacto de la noticia y al recorrido compartido. El cantante señaló que Buira “se fue tempranito” y subrayó que aún tenía proyectos por delante, en un tono que combinó dolor y reconocimiento.
Buira fue uno de los fundadores de Los Piojos y formó parte del grupo hasta 1999. Su estilo marcó una identidad dentro de la banda, con la incorporación de ritmos rioplatenses que se convirtieron en una de sus características distintivas.
Durante su carrera, participó en discos clave del grupo y en la construcción de un sonido que trascendió generaciones dentro del rock nacional. Su aporte continuó siendo reconocido incluso después de su salida.
En los últimos años, volvió a tocar con la banda en los shows de regreso, donde compartió escenario en presentaciones masivas en distintos puntos del país. Ese reencuentro fue uno de los ejes centrales de la despedida de Ciro.
El baterista murió durante la madrugada del sábado tras sufrir un infarto en la sede de "La Chilinga", la escuela de percusión que había fundado en Ciudad Jardín. La noticia generó repercusión en el ambiente del rock nacional.
Su fallecimiento deja una marca en la historia de Los Piojos y en la escena del rock argentino, mientras su figura es recordada por sus compañeros y por el público que acompañó a la banda a lo largo de los años.
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