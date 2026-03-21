El mensaje de Andrés Ciro Martínez por la muerte de Daniel Buira, el histórico baterista de Los Piojos

Buira fue uno de los fundadores de Los Piojos y formó parte del grupo hasta 1999. Su estilo marcó una identidad dentro de la banda, con la incorporación de ritmos rioplatenses que se convirtieron en una de sus características distintivas.

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Durante su carrera, participó en discos clave del grupo y en la construcción de un sonido que trascendió generaciones dentro del rock nacional. Su aporte continuó siendo reconocido incluso después de su salida.

En los últimos años, volvió a tocar con la banda en los shows de regreso, donde compartió escenario en presentaciones masivas en distintos puntos del país. Ese reencuentro fue uno de los ejes centrales de la despedida de Ciro.

El baterista murió durante la madrugada del sábado tras sufrir un infarto en la sede de "La Chilinga", la escuela de percusión que había fundado en Ciudad Jardín. La noticia generó repercusión en el ambiente del rock nacional.

Su fallecimiento deja una marca en la historia de Los Piojos y en la escena del rock argentino, mientras su figura es recordada por sus compañeros y por el público que acompañó a la banda a lo largo de los años.