El mensaje de Benjamín Vicuña para su hija Blanca

Como cada año, su padre le dedica un sentido homenaje a través de las redes sociales y eso es lo que hizo hoy, para lo que eligió un video con su hija para compartir, musicalizado con el tema "Yo Pienso en Ti (En Vivo)" interpretado por los cantantes Manuel García y Fernando Ubiergo.

Cabe destacar que Benjamín Vicuña recopiló varios de sus escritos y en 2023 los transformó en un libro llamado "Blanca, la niña que quería volar: 10 actos para conjurar el olvido", con el cual intenta ayudar a todos aquellos que estén transitando un duelo.

“Blanca: estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje". comenzó el mensaje de Benjamín Vicuña.

El conmovedor texto del actor chileno continúa con "El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento. Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo; dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí".

"A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños.Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar" expresa Benjamín en le posteó que acompaña el video, para finalizar con una frase conmovedora "Acá estamos, honrando la vida, de pie, sonriendo, pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.