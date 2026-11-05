El particular motivo por el que Moria Casán se sintió "despreciada" por Andy Kunetzoff

ANDY "ENCARÓ" A MORIA POR TELEFÓNO

“Me tenía como ejemplo. Como era sexólogo, les decía a sus pacientes: ‘Imagínese si en esta sala entra la señora Moria Casán, ¿qué le diría o qué haría?", contó Moria, al aire de su programa, La mañana con Moria, en El 13, sobre el vínculo cercano que ella tenía con el papá de Andy, de profesión sexólogo.

“Moria, acá Andy. Recibí un reel tuyo. ¿Sabés lo que toda la vida pienso de vos? ¿De dónde sacaste eso? Más lo de mi viejo... Sabés el cariño que te tengo y lo fascinante que me parece tu vida. Me vi toda tu serie. No es admiración. Te amo. Andy, que no es tan demostrativo, que diga ‘te amo’. Guau. Posta, posta que me conocés hace 30 años. Mi papá, ya sabés que te amó y enseñó a mucha gente a amar a Moria", compartió, la diva, sobre el escrito que le hizo llegar Kunetzoff, en las últimas horas.