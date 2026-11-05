El particular motivo por el que Moria Casán se sintió "despreciada" por Andy Kunetzoff

La "one" contó el motivo por el que está ofendida con el conductor. Y él le mandó un mensaje para recomponer el vínculo.
Moria Casán apuntó con todo contra Andy Kunetzoff tras el escándalo que se generó en el programa del periodista. Y recordó una fea actitud que tuvo el comunicador con ella, semanas atrás, cuando estaba presentado en los medios de comunicación su serie, en Netflix.
“Me pareció desagradable”, fue la primera definición que arrojó Moria en SQP, el programa de Yanina Latorre en América, al ser consultada por qué le pareció el cruce televisivo entre la China Ansa y Santi Maratea, el fin de semana pasado. “Lo que sentí es que Andy, en la última época, está como... Ahora estará calmado, pero estaba como agresivo en sus respuestas”.
“Una vez escuché algo así como que le preguntaron por mi serie y... Él me llamó todo el tiempo, me ha pagado buen dinero y su papá era fan mío y todo... Y dijo: ‘¿Qué nos puede dar de interesante Moria?’”, contó Casán, memoriosa, sobre una reacción de Kunetzoff, que me le molestó mucho.
“Me pareció un mal... desagradable. Me pareció tan poco amable hacia mí que no sé... ¿Para qué me invitaste dos millones de años y me pagaste la plata que me pagabas y me decías ‘Moria, te necesito’", planteó, Moria, en voz alta. “¿Qué te puede dar de interesante? Y te puede dar de interesante un personaje que cada vez que iba te hacías el show conmigo, papito”, le respondió la "one" en cámara a Andy. "Además de eso me parece que tuvo una actitud ahí de... del kuka resentido”.
“Me tenía como ejemplo. Como era sexólogo, les decía a sus pacientes: ‘Imagínese si en esta sala entra la señora Moria Casán, ¿qué le diría o qué haría?", contó Moria, al aire de su programa, La mañana con Moria, en El 13, sobre el vínculo cercano que ella tenía con el papá de Andy, de profesión sexólogo.
“Moria, acá Andy. Recibí un reel tuyo. ¿Sabés lo que toda la vida pienso de vos? ¿De dónde sacaste eso? Más lo de mi viejo... Sabés el cariño que te tengo y lo fascinante que me parece tu vida. Me vi toda tu serie. No es admiración. Te amo. Andy, que no es tan demostrativo, que diga ‘te amo’. Guau. Posta, posta que me conocés hace 30 años. Mi papá, ya sabés que te amó y enseñó a mucha gente a amar a Moria", compartió, la diva, sobre el escrito que le hizo llegar Kunetzoff, en las últimas horas.
comentar