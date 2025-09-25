Se complicó aún más la salud e Thiago Medina, el ex Gran Hermano: ¿Qué pasó?

"Lo cuento porque la familia ya lo sabe y lo hizo público. Es muy complicado el cuadro de salud del ex GH. En este momento, tiene sus dos pulmones muy comprometidos pero, además, ayer informaron que tiene una bacteria intrahospitalaria y también surgieron problemas de vesícula", publicó el periodista Fede Flowers, en sus redes sociales.

Por su parte, Daniela Celis, expareja de Thiago y mamá de 2 pequeñas hijas en común, se volcó a su cuenta de Instagram para compartir con sus miles de seguidores las últimas noticias sobre el presente del ex participante del reality show de Telefe, que no son para nada alentadoras y que instalan la preocupación extrema.

"Últimas novedades de Thiago... El paciente en la noche presentó episodios de descompensación respiratorias que ameritó medidas y maniobras propias del caso. Evolucionó con respuesta favorable. Continúa con cobertura antibiótica contenida. Pronóstico reservado", compartió Celis, sobre uno de los episodios más graves que tuvo a medina como protagonista, en las últimas horas.

UNA LUCHA DIARIA

El pasado viernes 19 de septiembre, Thiago mostró una leve mejoría en su cuadro general (que era crítico) y los médicos decidieron realizar una cirugía para reparar la parrilla costal, algo que estaban esperando poder realizarle. Esta intervención resultó larga pero exitosa. Sin embargo, dada la gravedad del cuadro general, el paciente continuó internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Thiago Medina, nota 2

Pero, el último fin de semana, los pulmones de Medina se debilitaron y se infectaron con una bacteria intrahospitalaria. El médico neumonólogo Guillermo Montiel explicó en "A la Barbarossa" , en las mañanas de Telefe, lo que sucedió con los órganos respiratorios del joven. “Tuvo una disminución del volumen del pulmón. El pulmón se desinfló ya sea porque no le llega el aire o porque está comprimido desde afuera. Además, se suele ver en los pacientes que están con respirador que producen secreciones más espesas y, por esto, pueden tapar el conducto y ese pulmón se va desinflando”.