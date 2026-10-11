El duro relato de Valentín Yankelevich

El mensaje del productor llegó después de una entrevista que Valentín, de 23 años, brindó al sitio Infobae, en la que contó detalles de las agresiones que, según su testimonio, comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años. “En ese momento empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, relató.

Durante la entrevista, el joven también describió el miedo que sentía al regresar de la escuela y enumeró distintos episodios que, según contó, padecía dentro de su hogar. “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Sabía que no tenía escapatoria”, sostuvo.

Luego, detalló algunas de las agresiones que denunció haber sufrido por parte de su padre: “Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso”.

La muerte de Romina Yan y el apoyo de su abuelo

De acuerdo con el testimonio de Valentín, las situaciones de violencia comenzaron después de la muerte de su madre, la actriz Romina Yan, ocurrida en 2010, cuando él tenía siete años. Desde entonces, según contó, tanto él como su hermano Franco atravesaron distintos episodios de violencia física y psicológica.

En ese contexto, el joven dijo haber encontrado en su abuelo Gustavo una persona de confianza a quien pudo contarle lo que estaba viviendo. Según relató, el productor se convirtió en su confidente y fue fundamental para ayudarlo a salir de esa situación. En palabras de Valentín, su abuelo le "salvó la vida”.