El reconocido productor publicó un mensaje luego de que Valentín Yankelevich revelara haber sufrido violencia por parte de su padre. Los episodios, dijo el joven, empezaron tras la muerte de su madre, la actriz Romina Yan.
El productor y director artístico Gustavo Yankelevich publicó un emotivo mensaje en Instagram para acompañar a su nieto Valentín, hijo de Romina Yan, que confesó haber sufrido agresiones durante su infancia por parte de su papá, Darío Giordano. Su hermano Franco también habría atravesado situaciones de violencia.
Gustavo Yankelevich expresó este domingo su apoyo a Valentín a través de una publicación en Instagram, luego de que el joven relatara públicamente los episodios de violencia física y psicológica que, según denunció, padeció durante su infancia por parte de su padre.
“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió el productor junto a una foto en la que aparece con Valentín y su otro nieto. Franco.
El mensaje del productor llegó después de una entrevista que Valentín, de 23 años, brindó al sitio Infobae, en la que contó detalles de las agresiones que, según su testimonio, comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años. “En ese momento empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, relató.
Durante la entrevista, el joven también describió el miedo que sentía al regresar de la escuela y enumeró distintos episodios que, según contó, padecía dentro de su hogar. “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Sabía que no tenía escapatoria”, sostuvo.
Luego, detalló algunas de las agresiones que denunció haber sufrido por parte de su padre: “Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso”.
De acuerdo con el testimonio de Valentín, las situaciones de violencia comenzaron después de la muerte de su madre, la actriz Romina Yan, ocurrida en 2010, cuando él tenía siete años. Desde entonces, según contó, tanto él como su hermano Franco atravesaron distintos episodios de violencia física y psicológica.
En ese contexto, el joven dijo haber encontrado en su abuelo Gustavo una persona de confianza a quien pudo contarle lo que estaba viviendo. Según relató, el productor se convirtió en su confidente y fue fundamental para ayudarlo a salir de esa situación. En palabras de Valentín, su abuelo le "salvó la vida”.
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