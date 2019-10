En una entrevista en Radio La Red, el periodista le dice: "Usted sabe que lo quiero mucho, pero por su culpa, Cristina no está presa". A lo que, el ex candidato a vicepresidente, le respondió: "Pero Eduardo... No, usted sabe que no es así".

El diálogo entero

Feinmann: "Nunca le voy a perdonar que no haya abierto la puerta para que Cristina vaya presa".

Pichetto: "Pero Eduardo, usted sabe perfectamente que el problema no..."

Feinmann: "Por su culpa, Cristina no está presa. No se lo voy a perdonar nunca. Mire que lo quiero, eh".

Pichetto: "Por mi culpa no. Eduardo, tiene que funcionar el sistema judicial en Argentina. Tiene que haber proceso, no se puede meter preso a alguien en la etapa de instrucción. Tiene que haber condena, es importante. Sino hacemos un reduccionismo. Sino en mera etapa de instrucción metemos preso a alguien. Fíjese que después se produce una gran decepción porque la Justicia tiene que soltarlos porque más de dos años tampoco lo puede tener detenidos con prisión preventiva".