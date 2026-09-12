El Teatro Coliseo Podestá de La Plata recibe el Premio Teatro del Mundo

En ese sentido, sostuvo: “Le agradezco al intendente de La Plata, Julio Alak, que me da todas las herramientas para ponerlo lindo y recibir a todos en las mejores condiciones y, sobre todo, para producir teatro y tener un elenco estable de 20 actores y actrices de la ciudad” y destacó que “hacía muchísimo tiempo” que los artistas “no tenían continuidad laboral”.

El Premio Teatro del Mundo es organizado desde 1998 por el Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Rojas y tiene como objetivo destacar la excelencia en distintas áreas de la actividad teatral argentina e internacional, en todos los circuitos.

Excelencia e innovación

La distinción contempla 19 rubros de la actividad escénica y entrega Diplomas de Trabajos Destacados, además de un Premio Mayor en cada categoría. Entre los criterios que utiliza el jurado para la selección se cuentan la excelencia de las poéticas, la innovación y experimentación en el campo teatral, la originalidad, la creatividad, la baja visibilidad en los medios masivos y el acompañamiento a artistas emergentes.

Para esta edición, el jurado estuvo integrado por 50 investigadores y críticos de la UBA, junto a invitados especiales de la Ciudad de Buenos Aires y de distintos puntos del país, bajo la coordinación general del crítico, historiador y docente teatral Jorge Dubatti.

Una programación para todos los públicos

En los últimos años la sala sostuvo una programación que convoca a distintos tipos de público y abarcó todos los géneros: música, espectáculos infantiles, humor, danza y teatro independiente, a lo que se sumó "Laberinto Podestá, el último aplauso", la primera producción propia en toda la historia del Coliseo. A esa oferta se agregan las visitas guiadas y teatralizadas por el edificio, que acercan al público a la historia del teatro.

El Coliseo Podestá llega a este nuevo reconocimiento en el año de sus 140 años de historia, ligado desde su origen a la familia que le dio nombre y que protagonizó el nacimiento del teatro rioplatense.

Fue precisamente en 1886, el mismo año en que abrió sus puertas como Politeama Olimpo, cuando se estrenó la versión hablada de Juan Moreira, la obra que -de la mano de José Juan Podestá- dio origen al teatro gauchesco y sentó las bases de una tradición escénica que el teatro platense continúa honrando hasta hoy.