Los invitados en el PH de Andy Kusnetzoff

Pablo Migliore estará para hablar de todo sin filtro: Riquelme, la cárcel, los códigos del vestuario. El ex arquero de Boca, San Lorenzo, Racing y Peñarol -y ex boxeador amateur- está en la lista de participantes de "MasterChef Celebrity" que comenzará en próximas semanas en Telefe. Por su parte, Tamara Paganini, “La India” de Gran Hermano 2001 hablará de su regreso al reality de este año -a 25 años de su estreno- en su Generación Dorada.