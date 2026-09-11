Los invitados en el PH de Andy Kusnetzoff

Este sábado será el sexto programa de la octava temporada del ciclo conducido por el periodista en Telefe.
El sábado por Telefe, el periodista Andy Kusnetzoff tendrá una nueva emisión de "PH, Podemos Hablar" y contará con invitados al ex arquero de San Lorenzo y Boca Juniors Pablo Migliore, la panelista Analía Franchín, la conductora Pamela David, el actor Fernán Mirás y la mediática Tamara Paganini.
Pablo Migliore estará para hablar de todo sin filtro: Riquelme, la cárcel, los códigos del vestuario. El ex arquero de Boca, San Lorenzo, Racing y Peñarol -y ex boxeador amateur- está en la lista de participantes de "MasterChef Celebrity" que comenzará en próximas semanas en Telefe. Por su parte, Tamara Paganini, “La India” de Gran Hermano 2001 hablará de su regreso al reality de este año -a 25 años de su estreno- en su Generación Dorada.
Pamela David, la conductora de "Desayuno Americano" por América TV, debutó este año en streaming; Analía Franchín panelista de "A la Barbarossa" y Fernán Mirás uno de los protagonistas del éxito teatral de la temporada "Sotto Voce", junto a Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega.
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