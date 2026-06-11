La esposa de Anibal Lotocki debutó como cantante con un polémico tema

También comparte información sobre la preparación de las viandas destinadas a su esposo. Según explica en sus redes, la comida debe cumplir determinadas normas establecidas por el servicio penitenciario, tanto en la presentación como en los recipientes utilizados para su traslado.

majo-favaron-la-pareja-de-anibal-lotocki-se-lanzo-como-cantante-y-presento-la-influencer-tumbera-cre

Además de documentar los preparativos, Favarón relata los viajes, las horas de espera y los procedimientos de ingreso que enfrenta en cada visita a la cárcel de Ezeiza. Esos contenidos le valieron una fuerte exposición mediática y una audiencia que sigue de cerca sus publicaciones.

Junto al lanzamiento de la canción, la esposa de Lotocki difundió un mensaje en el que reflexionó sobre las experiencias vividas durante este período. Allí aseguró que aprendió el valor de la lealtad y cuestionó los juicios que recibe por acompañar a su marido durante la detención.

La aparición de “La influencer tumbera” volvió a dividir opiniones en redes sociales. Mientras algunos seguidores destacan su decisión de visibilizar una realidad poco conocida, otros consideran que la exposición pública de la situación excede los límites de lo privado y transforma un tema sensible en contenido para las plataformas digitales.