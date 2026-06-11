La esposa de Anibal Lotocki debutó como cantante con un polémico tema

La pareja del médico detenido presentó la canción “La influencer tumbera” y volvió a generar debate en redes sociales por el contenido que comparte sobre su vínculo con el penal de Ezeiza.
María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, volvió a quedar en el centro de la polémica tras lanzar una canción titulada “La influencer tumbera”, inspirada en las experiencias que atraviesa desde que el médico se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.
La presentación del tema estuvo acompañada por un video difundido en redes sociales, donde Favarón aparece bailando mientras promociona la canción. La publicación rápidamente generó repercusiones y abrió un nuevo debate entre usuarios sobre la exposición pública de su situación personal.
Desde el encarcelamiento de Lotocki, Favarón comenzó a compartir contenido vinculado a las visitas que realiza al complejo penitenciario. En sus perfiles relata detalles de cada jornada y muestra distintos aspectos de la rutina que implica acompañar a una persona privada de la libertad.
Entre las publicaciones más comentadas se encuentran aquellas en las que explica cómo debe vestirse para ingresar al penal. La mujer suele mostrar los llamados “outfits carceleros”, en los que detalla las restricciones y requisitos que debe cumplir para atravesar los controles de seguridad.
También comparte información sobre la preparación de las viandas destinadas a su esposo. Según explica en sus redes, la comida debe cumplir determinadas normas establecidas por el servicio penitenciario, tanto en la presentación como en los recipientes utilizados para su traslado.
Además de documentar los preparativos, Favarón relata los viajes, las horas de espera y los procedimientos de ingreso que enfrenta en cada visita a la cárcel de Ezeiza. Esos contenidos le valieron una fuerte exposición mediática y una audiencia que sigue de cerca sus publicaciones.
Junto al lanzamiento de la canción, la esposa de Lotocki difundió un mensaje en el que reflexionó sobre las experiencias vividas durante este período. Allí aseguró que aprendió el valor de la lealtad y cuestionó los juicios que recibe por acompañar a su marido durante la detención.
La aparición de “La influencer tumbera” volvió a dividir opiniones en redes sociales. Mientras algunos seguidores destacan su decisión de visibilizar una realidad poco conocida, otros consideran que la exposición pública de la situación excede los límites de lo privado y transforma un tema sensible en contenido para las plataformas digitales.
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