La bronca de Marianela Mirra luego de que se filtrara la foto de Alperovich

La exGran Hermano utilizó sus redes para cruzar a la panelista Pochi, que publicó las imágenes del exgobernador José Alperovich, condenado por abuso sexual, cuando ambos estaban en la calle.
Marianela Mirra expresó su bronca en las redes sociales después de que se filtraran una foto de ella junto a su pareja, José Alperovich, cuando ambos se encontraban en la calle. El exgobernador de Tucumán cumple prisión domiciliaria por su condena por el abuso sexual a su sobrina.
La foto en cuestión se conoció por Pochi de Gossipeame, que compartió la imagen que le envió una seguidora. En Puro Show, en El Trece, la panelista contó que recibió un duro mensaje por parte de la exparticipante de Gran Hermano.
“Otra vez escribiéndole a la peor mina que hay, que todo sea por un chisme, volvés a sacar fotos perjudicando a una persona. La persona es mi marido, no sólo mi pareja. Hacés daño, escondida vaya a saber dónde, con una imagen, donde justamente sabés, que por salud, cualquier persona que esté cumpliendo una condena tiene el derecho a ser tratado”, reclamó Marianela Mirra.
Y siguió: “Mientras para vos es un juego, a nosotros nos perjudicás muchísimo. (...) Una vez más, jodiendo, riéndote, mala mina, mala persona. (...) No sé por qué estamos en tu radar, sino pertenecemos a nada y lo único que hacés es arengar algo feo, que además, nos manejamos a derecho. Basura”.
Mirra fue por más y comenzó a reaccionar a las historias de la influencer con un tendal de agravios. “Sos patética”, le comentó en una foto. Y luego, al escucharla hablando del caso de Nahir Galarza, arremetió: “¿Ahora sos criminalista? Por Dios...”.
En este contexto, Pochi retrucó: “¿Perdoname? Prefiero ser criminalista y no la mujer de un delincuente". “Andá con tu veneno a la mi...”, respondió la pareja del exgobernador.
“El encierro debe ser duro, aunque no tanto en Puerto Madero, pero debe traer sus consecuencias. Saludos, reina”, concluyó Pochi. A lo que Mirra respondió: “Ridícula”.
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