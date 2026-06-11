La bronca de Marianela Mirra luego de que se filtrara la foto de Alperovich

Mirra fue por más y comenzó a reaccionar a las historias de la influencer con un tendal de agravios. “Sos patética”, le comentó en una foto. Y luego, al escucharla hablando del caso de Nahir Galarza, arremetió: “¿Ahora sos criminalista? Por Dios...”.

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En este contexto, Pochi retrucó: “¿Perdoname? Prefiero ser criminalista y no la mujer de un delincuente". “Andá con tu veneno a la mi...”, respondió la pareja del exgobernador.

“El encierro debe ser duro, aunque no tanto en Puerto Madero, pero debe traer sus consecuencias. Saludos, reina”, concluyó Pochi. A lo que Mirra respondió: “Ridícula”.