Ricardo Arjona visitó el Glaciar Perito Moreno

El cantante guatemalteco recorrió uno de los principales atractivos turísticos de Santa Cruz junto a su pareja. Compartió imágenes y un mensaje dedicado a la Patagonia.
La Patagonia argentina volvió a captar la atención de una figura internacional. El cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona visitó en los últimos días el Glaciar Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, y compartió parte de su experiencia a través de sus redes sociales.
El artista eligió El Calafate como destino para disfrutar de unos días de descanso junto a su pareja, Deisy Arvelo. Durante su estadía recorrió el Parque Nacional Los Glaciares, navegó frente a las imponentes paredes de hielo y participó de una de las actividades más buscadas por los visitantes: el trekking sobre el glaciar.
Las imágenes publicadas por Arjona mostraron distintos momentos de la experiencia y rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores de distintos países. En las fotografías se lo vio relajado, alejado de los escenarios y disfrutando de uno de los paisajes naturales más reconocidos de Argentina.
Junto a las postales del viaje, el músico acompañó la publicación con un texto que reflejó el impacto que le produjo el destino elegido.
"El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño", escribió el cantante.
La frase fue destacada por miles de usuarios, que celebraron la visita del artista a la región patagónica y compartieron mensajes de bienvenida desde distintos puntos del país.
El Glaciar Perito Moreno es uno de los principales atractivos turísticos de Argentina y cada año recibe a miles de visitantes nacionales e internacionales. Sus dimensiones, la posibilidad de realizar excursiones sobre el hielo y los frecuentes desprendimientos de bloques convierten al lugar en una experiencia única para quienes llegan hasta el sur del país.
La visita de Arjona se suma a la de otras personalidades que en los últimos años eligieron la Patagonia como escenario para descansar y conectar con la naturaleza. En esta oportunidad, el músico se llevó no solo el recuerdo de uno de los paisajes más emblemáticos del país, sino también el reconocimiento a la hospitalidad de los habitantes de El Calafate.
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