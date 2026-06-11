Ricardo Arjona visitó el Glaciar Perito Moreno

"El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño", escribió el cantante.

El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no (17).jpg-6a2ab1e4711b9 Captura de redes sociales.

La frase fue destacada por miles de usuarios, que celebraron la visita del artista a la región patagónica y compartieron mensajes de bienvenida desde distintos puntos del país.

El Glaciar Perito Moreno es uno de los principales atractivos turísticos de Argentina y cada año recibe a miles de visitantes nacionales e internacionales. Sus dimensiones, la posibilidad de realizar excursiones sobre el hielo y los frecuentes desprendimientos de bloques convierten al lugar en una experiencia única para quienes llegan hasta el sur del país.

El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no (6).jpg-6a2ab1ea070d9 Captura de redes sociales.

La visita de Arjona se suma a la de otras personalidades que en los últimos años eligieron la Patagonia como escenario para descansar y conectar con la naturaleza. En esta oportunidad, el músico se llevó no solo el recuerdo de uno de los paisajes más emblemáticos del país, sino también el reconocimiento a la hospitalidad de los habitantes de El Calafate.