El Turco Husaín, de MasterChef Celebrity, habló de la dura depresión que superó

COMO SUPERÓ LA DEPRESIÓN EL TURCO

"Un día me levanté distinto. Me vi al espejo y dije: “Hasta acá”. Entonces cuando la gente ya estaba en sus casas cenando, tipo 10, 10.30 de la noche, salía a caminar y ahí empecé de a poco. Salía bien emponchado para transpirar y perder peso. Así estuve un par de meses largos. Al año empecé a ir al gimnasio, a sociabilizar y a volver a jugar con amigos", recordó el Turco durante la entrevista con Pía Shaw.

"Tenía a la familia al lado, pero no entienden lo que a vos te pasa. Yo no podía explicar el dolor que yo sentía de no jugar más. Yo te puedo contar lo que me pasa, no lo que siento. Entonces eso me hizo encerrarme mucho. Me recluí en mí mismo por completo y ahí caí".