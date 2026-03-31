Tamara Paganini volvió a la casa de Gran Hermano

Según contó Adrián Pallares, uno de los conductores de "Intrusos" en América TV, la oferta para que la recordada participante regresara a la casa que la hizo famosas llegó el viernes 27 de marzo, a las 11 de la mañana. Inmediatamente, Tamara consultó con su abogada -por el juicio que mantenía- que le dio el visto bueno para que continuara con la negociación, ya que -actualmente- sólo tiene un litigio pendiente con el psicólogo del programa de aquel entonces.

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Por su parte, el periodista Santiago Riva Roy informó a través de sus redes sociales que Telefe no estaba interesado en contar con los servicios de Tamara, ya que les parecía demasiado contradictorio contratar a alguien que los había demandado. Por ese motivo, ella firmó contrato directamente con Kuarzo, la empresa productora del reality.

TAMA CONFE

La entrada de Tamara Paganini se concretó tras la salida de Franco Poggio -que perdió en el mano a mano contra Brian Sarmiento-, durante la Gala de Eliminación de este lunes 30 de marzo, en un momento de máxima tensión dentro de la casa, con alianzas frágiles y estrategias al límite, con el claro objetivo de romper el precario equilibrio y generar un nuevo cimbronazo en el juego.