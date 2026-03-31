Tamara Paganini volvió a la casa de Gran Hermano

25 años después de la primera edición de Gran Hermano, la subcampeona de la temporada 2001, reingresó a la casa y generó un fuerte impacto entre los actuales participantes.
A 25 años de su ingreso a la casa de Gran Hermano 2001, Tamara Paganini regresó al reality que la hizo famosa y del que renegó durante mucho tiempo, incluso demandando a Telefe y a la empresa productora por una cifra millonaria.
La "nueva" participante ingresó en reemplazo de Jenny Mavinga, que renunció el miércoles 25 de marzo, luego de atravesar un profundo cuadro de angustia "Tenía ataques de pánico entre la casa y como que yo quería irme" relató la jugadora congoleña sobre los momentos previos a su salida.
La historia de la relación entre Tamara Paganini y Gran Hermano tiene todos los condimentos de un buen culebrón: una ex participante que juró no volver nunca más, un juicio millonario todavía fresco en la memoria y una producción que decidió apostar por el escándalo puro porque el rating y la repercusión en las redes sociales le son esquivos.
Según contó Adrián Pallares, uno de los conductores de "Intrusos" en América TV, la oferta para que la recordada participante regresara a la casa que la hizo famosas llegó el viernes 27 de marzo, a las 11 de la mañana. Inmediatamente, Tamara consultó con su abogada -por el juicio que mantenía- que le dio el visto bueno para que continuara con la negociación, ya que -actualmente- sólo tiene un litigio pendiente con el psicólogo del programa de aquel entonces.
Por su parte, el periodista Santiago Riva Roy informó a través de sus redes sociales que Telefe no estaba interesado en contar con los servicios de Tamara, ya que les parecía demasiado contradictorio contratar a alguien que los había demandado. Por ese motivo, ella firmó contrato directamente con Kuarzo, la empresa productora del reality.
La entrada de Tamara Paganini se concretó tras la salida de Franco Poggio -que perdió en el mano a mano contra Brian Sarmiento-, durante la Gala de Eliminación de este lunes 30 de marzo, en un momento de máxima tensión dentro de la casa, con alianzas frágiles y estrategias al límite, con el claro objetivo de romper el precario equilibrio y generar un nuevo cimbronazo en el juego.
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