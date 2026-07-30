Furioso cruce en redes entre Wanda Nara y Mauro Icardi: se dijeron de todo

LA RESPUESTA DE ICARDI

"Terminó la audiencia en Milano. La jueza se reservó el resultado porque para la justicia italiana la señora solo se hace la que llora, no presenta documentación", apuntó Mauro contra Wanda. Para luego, continuar con su descargo, en redes sociales, en contra de su ex y la mamá de las nenas.

"En Argentina, la joyita de la jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos, y sin medio documento acreditado. Y me decían loco. Como dije siempre: voy a ir con todo y contra todo", sentenció Icardi, dejando en claro que hará cumplir su palabra, de lograr la tenencia de las menores de edad, tal cual supo anticiparle, años atrás, a la propia Nara.