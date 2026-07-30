Furioso cruce en redes entre Wanda Nara y Mauro Icardi: se dijeron de todo

Escadaloso cruce por Instagram entre la conductora y el futbolista, luego de una audiencia compartida en la justicia italiana.
Wanda Nara y Mauro Icardi, papás de dos hijas en común que actualmente están en Italia y que no pueden regresar al país, luego del robo de los pasaportes de las chicas, se "chicanearon" por redes sociales. Fue luego de una audiencia que mantuvieron en la justicia de Milán, en el país europeo, donde el futbolista pidió que las menores de edad no vuelvan a Argentina.
“Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Pidiendo volver al colegio el 3 de agosto. Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos”, comenzó Wanda, en su duro descargo, por Instagram contra Mauro, el papá de Isabella y de Francesca, que en las últimas horas regresó al país, tras un breve viaje a Italia.
“Odiás a la madre, castigás a tus hijas”, lanzó, Nara, con evidente enojo. “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera. Yo trabajo en Argentina. El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar?”, expresó, Nara, en el posteo que compartió en su cuenta oficial.
“Deberíamos estar en Turquía según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”, chicaneó la conductora de Telefe, tal vez aprovechando que algunos extrajeron se expresan en contra de Argentina, luego de la final del Mundial 2026. Pero, claro, como no podía ser de otra manera, Mauro, no tardó en responderle, también por la misma vía de comunicación e intercambio.
"Terminó la audiencia en Milano. La jueza se reservó el resultado porque para la justicia italiana la señora solo se hace la que llora, no presenta documentación", apuntó Mauro contra Wanda. Para luego, continuar con su descargo, en redes sociales, en contra de su ex y la mamá de las nenas.
"En Argentina, la joyita de la jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos, y sin medio documento acreditado. Y me decían loco. Como dije siempre: voy a ir con todo y contra todo", sentenció Icardi, dejando en claro que hará cumplir su palabra, de lograr la tenencia de las menores de edad, tal cual supo anticiparle, años atrás, a la propia Nara.
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