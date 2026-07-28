Cómo fue el regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a la Argentina

Además, les recordó las recientes declaraciones de Nora Colosimo, la mamá de Wanda, contra la actriz y la picante frase de Susana Giménez, quien la definió como “linda, pero aburrida y sin carisma”.

A pesar de la batería de preguntas punzantes, la pareja siguió su camino para dejar la terminal aérea. “Mauro y la China llegaron al país. Eligen el silencio. Ninguno de los dos quiere dar declaraciones”, resumió finalmente Oliver.

Wanda Nara cruzó a Mauro Icardi por no firmar los pasaportes de sus hijas

Wanda Nara volvió a contestarle públicamente a Mauro Icardi por no querer brindarle la firma para continuar con el trámite de los pasaportes de sus hijas, los cuales fueron extraídos durante un robo en la casa de campo de Milán.

La pareja regresó a Buenos Aires sin firmar el documento para el trámite de pasaportes que le solicitó el juez Adrián Hagopian.

A través de una historia de Instagram, Wanda Nara volvió a apuntar contra el futbolista y lo responsabilizó del dolor de sus hijos: "Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos".

"Ya van 10 días del robo, se mostró brindando y festejando a 20 min de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina", apuntó.

"REY, tengo que trabajar ya que soy la ÚNICA que trabaja y mantiene a los chicos… ¿o te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar?", continuó su descargo.