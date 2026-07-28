Cómo fue el regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a la Argentina

La actriz y el futbolista aterrizaron en Ezeiza y no respondieron preguntas a los medios. Por su parte, Wanda Nara salió a cuestionar a su ex.
Mauro Icardi y la China Suárez ya están nuevamente en la Argentina luego pasar unos días en Miami y de viajar a Milán, ciudad donde también se encontraba Wanda Nara junto a las dos hijas que tiene con el futbolista.
El delantero y la actriz tocaron suelo argentino a las 6.20 de la mañana de este martes en un vuelo con escala en Frankfurt, ya que tenían previsto estar presentes en el cumpleaños de Amancio, el hijo que la artista tuvo con Benjamín Vicuña.
En el Aeropuerto de Ezeiza los esperaba Oliver Quiroz, cronista de Primicias Ya, quien intentó obtener algunas palabras de la pareja. A pesar de la presencia periodística, eligieron no hacer declaraciones y siguieron caminando sin detenerse.
El cronista quiso saber cómo habían vivido su estadía en Europa, si el futbolista iba a firmar la documentación para que sus hijas pudieran regresar al país, cómo estaba la relación con Wanda Nara y si tenían pensado instalarse nuevamente en la Argentina.
Además, les recordó las recientes declaraciones de Nora Colosimo, la mamá de Wanda, contra la actriz y la picante frase de Susana Giménez, quien la definió como “linda, pero aburrida y sin carisma”.
A pesar de la batería de preguntas punzantes, la pareja siguió su camino para dejar la terminal aérea. “Mauro y la China llegaron al país. Eligen el silencio. Ninguno de los dos quiere dar declaraciones”, resumió finalmente Oliver.
Wanda Nara volvió a contestarle públicamente a Mauro Icardi por no querer brindarle la firma para continuar con el trámite de los pasaportes de sus hijas, los cuales fueron extraídos durante un robo en la casa de campo de Milán.
La pareja regresó a Buenos Aires sin firmar el documento para el trámite de pasaportes que le solicitó el juez Adrián Hagopian.
A través de una historia de Instagram, Wanda Nara volvió a apuntar contra el futbolista y lo responsabilizó del dolor de sus hijos: "Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos".
"Ya van 10 días del robo, se mostró brindando y festejando a 20 min de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina", apuntó.
"REY, tengo que trabajar ya que soy la ÚNICA que trabaja y mantiene a los chicos… ¿o te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar?", continuó su descargo.
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