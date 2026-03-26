Escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por un pedido especial de las hijas: ¿Qué pasó?

La conductora de MasterChef Celebrity se negó a que el padre de Isabella y Francesca comparta algunos más con ellas, después de meses y meses sin verse.
El todavía jugador del club turco Galatasaray, Mauro Icardi, retiró a sus hijas el pasado viernes por el Colegio, tras llegar a la Argentina por unos días. El plan inicial era que el deportista se iba a quedar con Francesca e Isabella hasta hoy jueves 26 por la mañana. Sin embargo, la convivencia venía tan bien, las menores de edad estaban contentas porque hacía mucho tiempo que no compartían el día a día con su padre, que las niñas le habrían pedido extender un poco más la estadía en su casa.
Contento con el especial pedido de las teen, Mauro decidió comunicarse con sus abogadas representantes para presentar en la justicia una extensión del tiempo a compartir con las nenas, por algunos días más. Pero la noticia a Wanda Nara, al parecer, no le cayó para nada bien. Y, por intermedio de su doctora patrocinante, rechazó la posibilidad de que las niñas compartan un poco más de tiempo con su progenitor.
Icardi hizo presentación formal ante el Ministerio Público Tutelar, pero se encontró con un inesperado obstáculo. Gustavo Méndez contó en La mañana con Moria, en El 13, que Nara, por medio de su abogada Ana Rosenfeld, habría rechazado la idea por un motivo, a criterio de la mamá de las chicas, puntual...
"No quiere que las nenas falten tanto al colegio", contaron, sobre la razón por la que Wanda no dio el ok para que Mauro se quede un tiempito más con las niñas. Y aunque, claro, el argumento es válido, hay que pensar que por los feriados que se avecinan en los próximos días, sólo se ausentarían pocos días de la asistencia escolar.
"Él dice que, en junio del año pasado, las niñas faltaron 15 días al colegio por un viaje que organizó Wanda. Ahora pide 3 días con sus hijas a las que no va a poder volver a ver hasta el mes de junio, y no se lo dan", contó Méndez, al aire del programa de Moria Casán, sobre la comparativa que hizo mauro y que lo llevó al enojo.
"El periodista explicó que, para Mauro, prolongar un día su estadía en Buenos Aires le supone un gran esfuerzo: "Tiene que pedir un pedido especial en el Galatasaray y lo hace porque quiere estar con ellas. Wanda es la que no quiere", remató, el periodista, al compartir su información.
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