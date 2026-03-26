Escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por un pedido especial de las hijas: ¿Qué pasó?

EL ENOJO DE ICARDI CON NARA

"Él dice que, en junio del año pasado, las niñas faltaron 15 días al colegio por un viaje que organizó Wanda. Ahora pide 3 días con sus hijas a las que no va a poder volver a ver hasta el mes de junio, y no se lo dan", contó Méndez, al aire del programa de Moria Casán, sobre la comparativa que hizo mauro y que lo llevó al enojo.

"El periodista explicó que, para Mauro, prolongar un día su estadía en Buenos Aires le supone un gran esfuerzo: "Tiene que pedir un pedido especial en el Galatasaray y lo hace porque quiere estar con ellas. Wanda es la que no quiere", remató, el periodista, al compartir su información.