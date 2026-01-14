Qué dijo Griselda Siciliani en medio de las versiones de un nuevo engaño de Luciano Castro

“Tal vez lo hayan dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”, fue la primera reacción de Griselda vía mensaje de WhatsApp, cuando fue consultada, en las últimas horas, sobre las firmes versiones de crisis en su relación con Luciano, tras conocerse la existencia de una nueva mujer en la vida del actor.

"Yo arranqué ayer la previa de algo que aún no se anunció. Empiezo a filmar en diez días y mientras termino la serie de La One (Moria Casán)”, contó Siciliani, sobre su presente que la "obliga" a estar ahora en la Ciudad Autónoma, alejada de Mar del Plata, en donde está instalado Castro, por todo el verano.

"Así que es demasiado todo... Mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, expresó, con sinceridad Griselda. Y cerró, sobre el final de su respuesta a Angel de Brito, quien la contactó por tel: “Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”, definió, al momento de confirmar que sigue en pareja con Luciano.

¿QUIÉN ES LA NUEVA AMANTE DE CASTRO?

Valeria López es señala como la nueva amante de Luciano. Es empresaria y dueña, de entre otras marcas, Body Sculpt. Con Luciano se conocieron el año pasado, durante la grabación de una publicidad de un antialérgico, que se grabó en una mansión que pertenece a López.

"Cuando llegó le gustó a la dueña, y tucutucutucutu, la empezó a bombardear”, contaron, sobre el primer flechazo entre Luciano y Valeria. "Le mandó mensaje la primera vez y en la segunda vuelta se le metió en el dormitorio”.