"IneXplicable" con William Shatner

Con William Shatner como anfitrión, esta nueva entrega continúa el legado iniciado en abril de 2020, cuando la serie debutó en América Latina con una mirada audaz sobre fenómenos que han desconcertado a la humanidad durante siglos.

“IneXplicable” es una producción de no ficción que ya suma siete temporadas bajo el mando del prestigioso actor canadiense, que el próximo domingo 22 de marzo cumplirá 95 años y ha estado al frente del ciclo desde su estreno. Con su narrativa reflexiva, su presencia inconfundible y una trayectoria que atraviesa décadas de la cultura popular, el icónico protagonista de la serie original de "Star Trek" le imprime a la serie un sello único, convirtiéndose en una guía privilegiada para explorar aquello que aún desafía toda explicación.

A lo largo de cada episodio, la serie se adentra en algunos de los enigmas más fascinantes y debatidos de la historia y la ciencia, combinando testimonios de especialistas que aportan contexto, análisis y miradas diversas. Desde relatos de posible contacto extraterrestre y reliquias místicas y bíblicas hasta tesoros ocultos y el inquietante avance de la inteligencia artificial, esta nueva entrega deja en evidencia que ni Internet ni la IA tienen todas las respuestas, y que frente a lo desconocido la experiencia, la curiosidad y el pensamiento crítico siguen siendo esenciales.

Como explica Shatner “Lo inexplicable no está ahí para asustarnos, sino para recordarnos que aún hay maravillas en el mundo que esperan ser comprendidas”.

Científicos, historiadores, testigos presenciales y especialistas, junto con material de archivo, entrevistas y reconstrucciones, buscan arrojar luz sobre cada uno de los casos abordados, explorando en cada episodio un misterio diferente que continúa desafiando nuestra comprensión del mundo.

En el capítulo “Reliquias Bíblicas Antiguas”, los espectadores conocerán la historia de la Tilma de Guadalupe, en México. La serie reconstruye cómo, según la tradición, la imagen apareció milagrosamente en 1531 sobre la prenda del indígena Juan Diego, y examina los estudios científicos que intentaron explicar -sin éxito definitivo- su preservación casi perfecta a lo largo de cinco siglos, incluso tras un atentado con explosivos en 1921.

La serie también revive la Expedición Imperial Trans-Antártica de Ernest Shackleton, que en 1914 zarpó desde Buenos Aires, Argentina, con la misión de cruzar el continente polar. Cuando el barco Endurance quedó atrapado en el hielo, Shackleton y su tripulación enfrentaron condiciones extremas en una lucha épica por la supervivencia, dejando una de las historias más legendarias de la exploración polar.

Finalmente, la temporada profundiza en los cenotes de México, pozos sagrados para los antiguos mayas considerados entradas al inframundo, o Xibalba. En el Cenote Sac Uayum, en Yucatán, los exploradores encontraron restos humanos de al menos 19 individuos, datados alrededor de 1350 d.C., posiblemente depositados por brotes de enfermedad o rituales. El episodio combina arqueología, historia y leyendas ancestrales para revelar el misterio que aún rodea estos sitios sagrados.

“IneXlicable con William Shatner" llega todos los martes a las 21:50 por History, con más episodios para reafirmar su compromiso con la curiosidad y con plantear preguntas que, a menudo, desafían la explicación convencional, manteniendo su estilo narrativo que ha convertido a la serie en un referente del género no ficción.