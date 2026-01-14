Mientras a Luciano Castro le aparecen más "amantes", Sabrina Rojas blanqueó novio 15 años menor

Guido Zaffora le preguntó, sin vueltas, a Sabrina si está saliendo con alguien, si conoció a un nuevo hombre en su vida, considerando que su última relación terminó a mediados del año pasado, con un empresario de la noche. Y la conductora interina de SQP, en las tardes de América, no dudó en responder: "Sí, estoy como loca, no sabés".

Al aire de Ángel Responde, en Bondi Live, Guido insistió en conocer un poco más del presente sentimental de la ex de Castro. Y le consultó sobre la estética de su nuevo "chongo", como lo definió la propia Sabrina. "¿Pero potro, potro?". A lo que Rojas respondió con onomatopeya incluida: "Pufff".

"Tiene 15 o 10 años menos. No me gustan los chicos jóvenes, me gustan más de mi edad para ponerme en pareja, pero a veces te cautivan los chicos", contó Rojas, sobre algunas de las características de su nuevo pretendiente. "No saben cómo me buscan los más jóvenes, no sé por qué, me encaran mucho y antes decía que no, y ahora sí".

SABRINA HABLÓ DE LOS ESCÁNDALOS QUE SACUDEN A SU EX, CASTRO

Sabrina definió a Luciano, su exmarido y padre de dos hijos en común: Fausto y Esperanza. "Él es un buen tipo", aseguró la exmodelo, aunque marcó con claridad su comportamiento con las mujeres: "De verdad es: o quedate soltero o dejá de lastimar minas".

"Yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima. Me parece también ella tan empoderada y pañuelo verde diciendo: 'al gordo lo conozco así y así lo acepto'. No, así lo acepto no. No tiene por qué estar pasando este momento de vos estar poniendo la cara en el papelón", planteó Rojas. Corta la bocha.