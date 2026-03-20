Escándalo con María Eugenia Ritó: la exvedette les pide plata a sus seguidores en redes

REBUSQUES SON REBUSQUES

A fines del año pasado, fue también a través de un res social, que María Eugenia hizo un sugestivo posteo en donde contó cuál era su rebusque, de cara a los gastos que tiene mensuales y que tiene que cubrir.

Ritó nota

Ritó se ofreció como “calificadora de penes”. El servicio, según describió en su perfil de X, se basa en un testeo del miembro viril a cambio de una suma de dinero, que solo podrán conocer quienes se contacten por ella vía Telegram.