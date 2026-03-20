Escándalo con María Eugenia Ritó: la exvedette les pide plata a sus seguidores en redes

La mediática sorprendió con un nuevo y particular "emprendimiento" desde su cuenta de Instagram.
María Eugenia Ritó decidió capitalizar a full sus redes sociales. Necesitada, quizá, de algún "mago extra", la artista le propuso a sus seguidores y seguidoras seguirlos a cambio de plata. "Él/la que me transfiera el mayor número, hoy mismo, será seguido y hablamos”.
“¡Holaaa! Estoy recibiendo muchos mensajes de fans que quieren que los siga...", compartió María Eugenia, con sus miles de seguidores, a través de un posteo que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en las últimas horas.
“¡Hagamos algo! Él/la que me transfiera el mayor número, hoy mismo, será seguido y hablamos”, le propuso Ritó, a sus amigos virtuales, a fin de generarse, quizá, un nuevo negocio a la vista.
"A nombre de María Eugenia Rita. Es mi apellido real, me mandan el comprobante”, aclaró la ex vedette, para todos aquellos o aquellas que le quieran hacer algún tipo de aporte financiero, a su cuenta bancaria. Y, a partir de ahí, generar un vínculo. “Lo hago porque me parece divertida la idea de un fan”, intentó, luego, aclarar.
A fines del año pasado, fue también a través de un res social, que María Eugenia hizo un sugestivo posteo en donde contó cuál era su rebusque, de cara a los gastos que tiene mensuales y que tiene que cubrir.
Ritó se ofreció como “calificadora de penes”. El servicio, según describió en su perfil de X, se basa en un testeo del miembro viril a cambio de una suma de dinero, que solo podrán conocer quienes se contacten por ella vía Telegram.
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