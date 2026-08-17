Moria Casán celebró sus 80 años: así fue la fiesta con familiares y amigos

Entre sus invitados comenzó a escucharse "Me dicen la pantera", de Pocho La Pantera. “Estoy harta de que me canten el feliz cumpleaños y el happy birthday”, lanzó la diva. Sofía Gala aprovechó, entonces, para pedirle que reviviera a Rita Turdero, uno de sus personajes televisivos más recordados. Moria no dudó: cambió inmediatamente el tono, miró a cámara y disparó: “Yo soy Rita Turdero, la pantera de Mataderos”. Sus invitados respondieron con una ovación.

El look de Moria Casán

Para la celebración, Moria eligió un vestido largo negro, ajustado y cubierto de brillos, con mangas largas semitransparentes y un profundo escote en V terminado en encaje. Completó el look con aros largos y brillantes, uñas largas en tono claro y su reconocible pelo oscuro, lacio y con flequillo recto.

“Gracias, mi vida, hijita querida. Qué transición cuántica hemos pasado...”, se escuchó decir a Moria en otro momento de los videos.

Y fue ella misma quien encontró la frase para cerrar la noche y darle significado a la cifra que acababa de alcanzar. Frente a sus tortas y rodeada por los suyos, transformó sus 80 años en otro de sus juegos de palabras: “Cortamos el 8 y ponemos el infinito. Soy infinita... aguante yo”.