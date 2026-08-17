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Moria Casán celebró sus 80 años: así fue la fiesta con familiares y amigos

"La One" festejó el cumpleaños junto a su hija Sofía Gala, sus dos nietos y otros integrantes de su círculo íntimo, que disfrutaron de una noche inolvidable.

Moria Casán celebró su cumpleaños 80 en su casa de Parque Leloir, junto a un selecto grupo de familiares y amigos para disfrutar de una noche única. Entre los presentes estuvieron su hija, Sofía Gala; sus nietos, Helena y Dante; su amiga Zeta y otros integrantes de su círculo íntimo.

“Bueno, gente, acá empezando con amigos y family. Empezando... terminando mi cumple con un delivery fabuloso”, se escuchó decir a "La One" en uno de los videos, mientras mostraba un gran barco repleto de diferentes piezas de sushi, el menú elegido para la noche.

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También hubo tortas para todos los gustos. Una era clara, con detalles oscuros y frases que forman parte del diccionario popular de Moria. Entre ellas, podían leerse “¿Quiénes son?”, “Soy el obelisco con tetas” y “El decorado se calla”. La segunda tenía una base rosa chicle y el nombre “Moria” escrito en letras plateadas.

En ese momento tuvo lugar un intercambio íntimo con su hija. “Gracias, mi amor”, le dijo Moria a Sofía. “¿Sabés que te amo mucho, no?”, respondió ella.

Entre sus invitados comenzó a escucharse "Me dicen la pantera", de Pocho La Pantera. “Estoy harta de que me canten el feliz cumpleaños y el happy birthday”, lanzó la diva. Sofía Gala aprovechó, entonces, para pedirle que reviviera a Rita Turdero, uno de sus personajes televisivos más recordados. Moria no dudó: cambió inmediatamente el tono, miró a cámara y disparó: “Yo soy Rita Turdero, la pantera de Mataderos”. Sus invitados respondieron con una ovación.

El look de Moria Casán

Para la celebración, Moria eligió un vestido largo negro, ajustado y cubierto de brillos, con mangas largas semitransparentes y un profundo escote en V terminado en encaje. Completó el look con aros largos y brillantes, uñas largas en tono claro y su reconocible pelo oscuro, lacio y con flequillo recto.

“Gracias, mi vida, hijita querida. Qué transición cuántica hemos pasado...”, se escuchó decir a Moria en otro momento de los videos.

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Y fue ella misma quien encontró la frase para cerrar la noche y darle significado a la cifra que acababa de alcanzar. Frente a sus tortas y rodeada por los suyos, transformó sus 80 años en otro de sus juegos de palabras: “Cortamos el 8 y ponemos el infinito. Soy infinita... aguante yo”.

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