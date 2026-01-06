Escandalosa separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

La periodista Karina Iavícoli dio la primicia en el programa "Infama", que conduce Marcela Tauro por América TV, al leer el mensaje que le envió la propia Pamela "si, es verdad, me estoy separando. En este momento, no puedo darte los motivos y razones por los cuales nos alejamos".

"Es algo muy grave y muy delicado, que está en manos de mis abogados" finalizó el textual del la personal trainer a la periodista.

La panelista de "Infama" recordó el comienzo de esta historia de amor "Ellos se conocieron en un gimnasio, a los dos meses se casaron, pasaron por el registro civil. Un amor, fuego, muy Pampita. A los siete meses hicieron una superfiesta para 250 invitados con 20 damas de honor y 16 padrinos" y agregó "Tapa de todos los diarios, de todos lados".

Iavícoli contó que la información le llegó a través de varios mensajes que le recomendaban "Fijate, averigua. Trabajaban en el mismo gimnasio. Ni se miran, no se hablan. Algo pasó. Hay que ir a las fuente. Les escribí a pamela Pombo y recién me contesta"

Patricio Esteban Albacete -44- y Pamela Pombo-38- comenzaron su relación después de coincidir durante varios años en el mismo gimnasio. Luego de dos meses de noviazgo, se casaron por civil el 28 de diciembre de 2023 y casi siete meses más tarde, el 8 de junio de 2024, organizaron una fastuosa fiesta en el complejo Herencia de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Durante la fiesta hubo diferentes shows como el del actor y humorista Sergio Gonal, un DJ y la actuación de Enanos Buenos Aires -grupo de personas de talla baja que se disfrazan de diferentes personajes icónicos de películas de terror de Hollywood como "Chucky" o "El Juego del Miedo".

Después de retirarse del rugby, Patricio Albacete ingresó en el mundo de los negocios vitivinícolas, mientras que Pamela -que en 2011 saltó a la fama como una de “Las hermanas Pombo”- se alejó del mundo mediático para dedicarse al fisicoculturismo y convertirse en personal trainer.