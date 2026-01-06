Polémica por un video de Noelia Marzol con su esposo y su hija: la actriz respondió a las críticas

“Alfi, ¿nos dejás un ratito a mamá y a papá solitos?”, se la escucha decir a Marzol, que luego insiste en tono de broma: “Dejanos tranquilos un rato”. Junto al video, escribió: “Imposible tener un momento de lujuria así”.

La publicación fue rápidamente criticada y, horas más tarde, eliminada. La actriz se expresó en sus redes para aclarar su postura y defender la crianza desde el amor y el respeto: “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención en esta flía. Besos miles a los opinólogos de redes”.

Embed El descargo de Noelia Marzol tras el video con su marido y su hija en la pileta pic.twitter.com/zcaqo4INaw — SQP (@SQP_oficial) January 5, 2026

Además, compartió un mensaje de la psicóloga y sexóloga Agustina Soria Gómez (MP3027), quien destacó la importancia de mantener el vínculo de pareja visible ante los hijos: “¿En qué momento empezamos a confundir cuidar a los hijos con abandonarnos como pareja?”.

Marzol también respondió con contundencia a las críticas de especialistas y usuarios. En un mensaje publicado en sus redes, escribió: “Están flasheando una situación que no sucedió”, y compartió capturas de sus intercambios con psicólogas que comentaron sobre el tema, incluyendo invitaciones directas a dialogar por teléfono: “¿Tenés alguna duda que quieras evacuar? Llamame”.

Con su descargo, la actriz buscó poner fin al debate y aclarar que el video mostraba un momento familiar y no algo inapropiado: “Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen recontra re podrida. Que opinen de un video que subí sin problemas, porque sé el contexto, con toda mi familia detrás…”.

Finalmente, dirigió un mensaje cariñoso a su pareja: “Abrazame así siempre amigo! Vos seguí así que los de afuera son de palo”, dejando en claro que su intención era mostrar afecto en un ambiente familiar y seguro.